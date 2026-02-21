Sondaggi politici, cala tutto in centrodestra: Futuro Nazionale di Vannacci vicino alla Lega

Tutti e tre i partiti di governo riportano un calo nei sondaggi. FdI è ancora primo mentre la Lega viene avvicinata da Futuro Nazionale di Vannacci, al 4,3% e a meno di due punti da Salvini. Bene Pd e Avs. Ecco l’ultimo sondaggio Youtrend per Sky Tg24.

Segno negativo per tutto il centrodestra. Tutti e tre i partiti di maggioranza riportano un calo nei sondaggi. Per la Lega si tratta di una lieve flessione, appena un decimo. A destare preoccupazione nel Carroccio potrebbe essere piuttosto l'avvicinamento di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, distante poco meno di due punti. Ecco che cosa emerge dall'ultimo sondaggio di Youtrend per Sky Tg24.

Chi prende più voti e chi crolla

In questa rilevazione ci sono vari aspetti interessanti da segnalare. In primo luogo il calo che coinvolge tutte le forze di maggioranza. Fratelli d'Italia perde tre decimi, rispetto alla settimana precedente, e si colloca al 28,6%. Per ora il calo incide poco sul primato del partito di Meloni ma il fatto che abbia interessato, seppure con le dovute differenze, i tre partiti di governo lo rende un elemento su cui soffermarsi. Un indizio, forse, che qualcosa si è mosso in termini di consensi dopo il terremoto che ha travolto la Lega con l'uscita dell'ex generale.

In effetti, come dicevamo, anche i due alleati di maggioranza sembrano perdere terreno. Forza Italia riporta un -0,4% e scende al 9,1% mentre il Carroccio si ferma decisamente più in basso, al 6,1% (-0,1%). E qui veniamo a un secondo aspetto interessante. Se fino a qualche mese fa i due partner di minoranza apparivano spesso e volentieri appaiati nei sondaggi, ora la distanza si è allargata, a favore degli azzurri.

Il tracollo della Lega, che prima viaggiava sopra l'8%, è molto probabilmente imputabile all'avanzata di Vannacci. Futuro Nazionale ha fatto il suo ingresso da poco nello scenario dei partiti e ci vorrà del tempo per capire se sarà in grado di imporsi come una forza politica di rilievo o se si limiterà a essere una meteora. Al momento riesce a strappare più di qualche consenso al centrodestra, totalizzando il 4,3%.

Per il centrosinistra invece, il quadro è tutto sommato positivo. Il Partito democratico recupera tre decimi e raggiunge il 21,5%, mentre il Movimento 5 Stelle si ferma all'11,7% (-0,1%). Nota di merito per Alleanza Verdi-Sinistra che incassa lo 0,2% e raccoglie il 7,2%. Uno dei livelli più alti per il partito di Bonelli e Fratoianni che fino a questo momento veniva dato dietro la Lega. In questa rilevazione Avs risulta addirittura in vantaggio, di più di un punto.

Infine, gli altri partiti. Azione in crescita, prende quanto Vannacci, ovvero il 4,3% (+0,4%). Seguono Italia Viva, che scende all'1,9% (-0,3) e +Europa, all'1,6% (-0,3). Chiude Noi Moderati con l'1%.