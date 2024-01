Sondaggi politici, cala Fratelli d’Italia e risale il Pd: crolla il Movimento 5 Stelle, vola la Lega Il sondaggio politico di Ipsos registra un leggero calo di Fratelli d’Italia e un netto passo avanti del Partito Democratico, che però resta distante: crolla il Movimento 5 Stelle mentre risale la Lega. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Tommaso Coluzzi

Nelle intenzioni di voto non c'è storia. Fratelli d'Italia continua a dominare i sondaggi politici, come conferma l'ultima rilevazione di Ipsos per il Corriere della Sera. Per il partito della presidente del Consiglio, però, arriva una leggera flessione con l'anno nuovo. Ne approfitta, almeno in parte, il Partito Democratico, che inverte un trend negativo e torna vicinissimo ai venti punti. Non basta, certo, ma sembra un buon modo per aprire il 2024. Non va altrettanto bene, invece, alla seconda forza d'opposizione del Paese: il Movimento 5 Stelle crolla di un punto tondo e si allontana da avversari e alleati (a fasi alterne) in un colpo solo. Torna a crescere, invece, la Lega.

Fratelli d'Italia cala e il Pd risale, disastro 5 Stelle

Il primo partito nelle intenzioni di voto, appunto, resta Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che però apre l'anno con un meno 0,3% rispetto al mese di dicembre 2023: la presidente del Consiglio e i suoi si fermano al 29%. A inseguire c'è sempre il Partito Democratico di Elly Schlein, che registra un ottimo più 0,7% e passa al 19,7%. La distanza, per il Pd, è ancora abissale, ma almeno i dem tornano a crescere. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, invece, mette a segno un pessimo risultato: il passaggio all'anno nuovo porta in dote ai grillini un meno 1,0% che li porta al 16,2%.

Vola la Lega e cresce Forza Italia, crollo Italia Viva

In casa centrodestra, a parte Meloni, sorridono tutti gli altri. A cominciare dalla Lega di Matteo Salvini, che con un più 0,7% torna all'8,7%. Certo, se in casa Carroccio dovessero fare il confronto con le europee di cinque anni fa verrebbero i brividi, ma è pur sempre un nuovo sprint verso la doppia cifra. Va bene anche a Forza Italia, che sotto la guida di Antonio Tajani – e nel primo anno che si apre senza Silvio Berlusconi – registra un più 0,2% che lo riporta al 7%. L'alleanza Verdi e Sinistra guadagna lo 0,2% e sale al 4,2%, inseguita da Azione di Carlo Calenda al 3,3%, con un più 0,1%. Va malissimo a Italia Viva di Matteo Renzi: meno 0,5% e ritorno al 3%. Anche +Europa risulta in calo, con un meno 0,3% che lo porta al 2,1%. Chiudono il sondaggio Italexit per l'Italia all'1,7% (più 0,3%), Unione Popolare stabile all'1,4%, Democrazia Sovrana Popolare all'1,3% (più 0,3%) e Noi Moderati all'1,1% (più 0,1%).