Sondaggi politici, boom di voti per il Pd ma Fratelli d’Italia resta a dieci punti: crollano Lega e FI Nell’ultimo mese hanno avuto risultati deludenti nei sondaggi Lega e Forza Italia, con Fratelli d’Italia ancora in crescita ma un centrodestra complessivamente indebolito. Il Partito democratico guadagna un punto ma resta sotto il 20%. Sono i dati della rilevazione di Ipsos per il Corriere della Sera.

A cura di Luca Pons

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra novembre e dicembre il centrodestra ha visto un forte calo mentre il centrosinistra si è ripreso, anche se tra i due blocchi resta una forte distanza. Sono state quattro settimane pessime per la Lega e per Forza Italia, entrambi con almeno un punto perso nei sondaggi, mentre Fratelli d'Italia ha tamponato le perdite guadagnando qualche decimo. Al contrario, il Pd ha visto un deciso aumento, anche se resta a distanza dal primo posto. Ecco chi è salito e chi è sceso secondo il sondaggio politico elettorale realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera.

Fratelli d'Italia avanza ancora ma il resto del centrodestra crolla

Fratelli d'Italia è salito al 29,3% guadagnando 0,8 punti nell'ultimo mese. Un buon dato – l'unico nella maggioranza – che riavvicina il partito di Giorgia Meloni alla soglia del 30% che aveva raggiunto in estate. E questo nonostante l'indice di gradimento del governo sia calato, e anche quello personale nei confronti della presidente del Consiglio: entrambi sono al 44%, mentre erano rispettivamente al 45% e al 46% un mese fa.

La Lega crolla dal 9,2% all'8% dei voti: è il calo più netto da mesi, e riporta il Carroccio di Matteo Salvini (che ieri ha registrato i dieci anni da segretario) a livelli di consenso che non erano così bassi da aprile. Nell'ultima settimana è partita ufficiosamente la campagna per le europee, ma evidentemente la Lega non è riuscita a catturare l'interesse degli elettori. Lo stesso vale per Forza Italia: 6,8%, con un punto netto rispetto a un mese fa. Chiude la coalizione Noi moderati, che passa dall'1,1% all'1%. Complessivamente, il centrodestra perde un punto e mezzo in un mese.

Il Pd sale di un punto, bene anche Verdi-Sinistra

Il Partito democratico sale al 19% guadagnando un punto tondo rispetto a un mese fa. È una decisa risalita, dopo alcuni mesi di calo per il partito di Elly Schlein, che si conferma lo schieramento più forte nell'opposizione. Anche se Meloni e Fratelli d'Italia restano più in alto di dieci punti e al momento sembrano irraggiungibili.

Il Movimento 5 stelle resta piuttosto stabile: sale al 17,2% con un guadagno dello 0,2%, continuando la crescita lenta ma costante degli ultimi sei mesi circa. Settimana positiva per l'Alleanza Verdi-Sinistra: sale al 4% (+0,5%). Va male invece +Europa, dal 2,6% al 2,4%.

Tra i partiti di centro non ci sono sostanziali passi avanti: Azione di Carlo Calenda sale dal 3,1% al 3,2% mentre Italia viva di Matteo Renzi resta al 3,5% senza cambiamenti. Tra gli altri partiti, il sondaggio Ipsos rileva Italexit di Gianluigi Paragone (1,4%, -0,6%), Unione popolare di Luigi De Magistris (1,4% +0,2%) e Democrazia sovrana e popolare (1%, -0,2%).