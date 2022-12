Sondaggi politici, boom di consensi per il Movimento 5 Stelle: mangia voti al Pd e arriva al 18% L’ultimo sondaggio Noto per Porta a Porto mostra un aumento di voti per il M5s di Conte: è al 18% (+2.6%), mentre il Pd risulta in calo al 17% (-2.1%)

A cura di Annalisa Cangemi

Il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte è il primo partito dell'opposizione. Il sondaggio realizzato da Noto Sondaggi di ieri, 1 dicembre, presentato a Porta a Porta, mostra chiaramente come il M5s abbia ormai superato il Pd, sottraendo voti al partito di Enrico Letta, alle prese con un completo restyling.

Per il campione di Noto, Fratelli d'Italia oggi si conferma primo partito italiano con il 28%, con una crescita ulteriore di 2 punti percentuali rispetto al voto del 25 settembre 2022. Seguono il Movimento 5 Stelle al 18% (+2.6%) e il Pd in calo al 17% (-2.1%), e a seguire la Lega con il 10% (+1.2%).

Quindi con lo stesso valore nella quinta posizione troviamo all'8% Forza Italia (-0.1%) e Azione-Italia Viva (+0.2%). Seguono i Verdi al 3.5% (-0.1%), +Europa al 2% (-0.8%) e infine Noi Moderati all'1.5% (+0.6%).

Per quanto riguarda il consenso delle coalizioni, il Centrodestra raggiunge il 47.5% (+3.7%), mentre il Centrosinistra si ferma al 22.5% (-3.6%).

Cosa pensano gli italiani della tragedia di Ischia

Riguardo alla tragedia di Ischia Noto ha chiesto ai cittadini se si sentono sicuri nel loro territorio: il 50% si sente sicuro, ma un significativo 42% teme che si possano verificare tragedie simili a quelle di Ischia. Inoltre il 66% degli italiani ritiene che la responsabilità della tragedia di Casamicciola sia da attribuire a chi governa il territorio, mentre per il 13% la responsabilità sarebbe dei cittadini e per l'11% di tragica fatalità.

Per gli italiani la responsabilità maggiore sarebbe quindi dei sindaci che per il 59% avrebbero chiuso gli occhi di fronte all'abusivismo, mentre il 32% ritiene colpevoli i governi che non hanno varato leggi contro l'abusivismo. Riguardo ai condoni: per il 67% dovrebbero essere vietati dalla legge mentre per il 19% sarebbero un male necessario.