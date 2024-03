Sondaggi politici, ancora giù Fratelli d’Italia e il Pd riduce il distacco: va male il M5s Fratelli d’Italia scende ancora nei sondaggi e il Pd si conferma sopra il 20%: ora la distanza tra i due partiti è di meno di sette punti. Cala il Movimento 5 stelle, mentre Lega e Forza Italia restano stabili e Azione cresce. Ecco la nuova rilevazione di Swg per il Tg di La7. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

Settimana di calo per Fratelli d'Italia e per il Movimento 5 stelle, mentre vanno bene il Partito democratico e Azione. Lega e Forza Italia restano sostanzialmente stabili, poco distanti, anche se per il momento il sorpasso di FI sui salviniani non si avvicina. Sono i dati del nuovo sondaggio realizzato da Swg per il Tg di La7.

Continua la discesa di FdI, stabili FI e Lega

Fratelli d'Italia scende al 27,1%, e perde lo 0,2% in una settimana. È un calo contenuto, ma conferma un periodo di flessione che sta portando il partito di Giorgia Meloni più vicino agli avversari che lo inseguono. Al momento, FdI resta con distacco la prima forza politica in Italia, e mantiene un distacco di quasi sette punti dal Pd. Nelle ultime settimane la distanza si è ridotta, però. Resta da vedere se la vittoria del centrodestra in Abruzzo avrà un effetto sulle preferenze nazionali.

La Lega va all'8,1%, crescendo di un decimo rispetto alla settimana scorsa. Un risultato positivo che ferma il momento di calo del Carroccio, ma non al punto da segnare una risalita decisa. Anche perché Forza Italia resta al 7,6%, a mezzo punto di distanza, e dopo le elezioni abruzzesi – che hanno visto un ottimo risultati dei forzisti e un tracollo della Lega – l'inerzia sembra spingere ancora più vicini all'eventuale sorpasso tra i due partiti. Chiude la coalizione di centrodestra Noi moderati, stabile all'1%.

Pd in crescita, il M5s perde quasi mezzo punto

Il Partito democratico sale al 20,2% con una crescita dello 0,2% rispetto all'ultima rilevazione. Il segnale positivo per Elly Schlein è la permanenza al di sopra della soglia ‘psicologica' del 20%, oltre al fatto che la distanza da Fratelli d'Italia scende leggermente al di sotto dei sette punti. D'altra parte, per adesso si tratta comunque di uno svantaggio che sembra difficile riuscire a recuperare in breve tempo. Il prossimo test da tenere d'occhio sono le europee, a cui mancano meno di tre mesi.

Il Movimento 5 stelle cala al 15,4% e perde quasi mezzo punto (-0,4%) in una settimana. Per il M5s di Giuseppe Conte probabilmente non si tratta di un effetto legato ai risultati deludenti in Abruzzo, dato che il sondaggio è stato effettuato in gran parte prima che si conoscessero i risultati.

Tra gli altri partiti, Alleanza Verdi-Sinistra scende al 4,1% (-0,1%). Settimana positiva per Azione di Carlo Calenda che si porta al 4,5% (+0,2%). Italia viva di Matteo Renzi resta al 3,1% e +Europa va al 2,7% (-0,1%). Guardando alle forze non presenti in Parlamento, Italexit è all'1,5% (-0,2%), Unione popolare all'1,4% (+0,1%) e Democrazia sovrana e popolare all'1,3% (+0,2%).