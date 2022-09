Smart working, arriva la proroga fino a fine anno per i lavoratori fragili e chi ha figli under 14 Con un emendamento al decreto Aiuti bis sarà prorogato lo smart working per genitori di under 14 e lavoratori fragili fino al 31 dicembre 2022: “Promessa mantenuta”, esulta il ministro Orlando.

A cura di Tommaso Coluzzi

Lo smart working sarà prorogato fino a fine anno per i lavoratori fragili e i genitori di ragazzi e ragazze sotto ai 14 anni. Alla fine il prolungamento è arrivato. Dopo un lungo lavoro del ministro Orlando – che ha sempre sottolineato come per lui fosse una priorità – la misura non era rientrata nel decreto Aiuti bis varato dal governo Draghi prima della caduta dell'esecutivo. Ora, però, in fase di conversione in legge è stato inserito un emendamento ad hoc votato all'unanimità in Commissione, per includere proprio la proroga allo smart working per alcune categorie. L'esame del testo – bloccato per giorni sul nodo Superbonus – è ora in corso al Senato, e dovrà essere concluso in tempi stretti.

L'annuncio è arrivato dallo stesso Orlando, che ha twittato: "Prorogato fino al 31 dicembre lo smart working per i lavoratori fragili e per i genitori di figli con meno di 14 anni. In diverse occasioni, negli scorsi mesi, avevo proposto la proroga e mi ero impegnato affinché fosse approvata: promessa mantenuta".

Sempre sui suoi social, il ministro ha aggiunto: "La misura rappresenta un intervento fondamentale per tutelare le persone più fragili, i genitori con figli piccoli e continuare a garantire migliore conciliazione del tempo vita-lavoro grazie alla modalità agile". E ha ringraziato "le risorse del Ministero del lavoro" per essere riusciti a includere la misura.

Leggi anche Le notizie del 7 settembre sulle elezioni politiche 2022

L'emendamento, quindi, sposta il termine al 31 dicembre 2022. La misura costerà 18,66 milioni per il 2022, che verranno coperti per 8 milioni attraverso il Fondo sociale per l'occupazione del Ministero del lavoro e 10,66 milioni con riduzione del Fondo per le politiche attive del lavoro.

Perciò potranno restare in smart working i genitori di under 14, ma solo se entrambi lavorano, mentre per quanto riguarda i fragili parliamo di quei lavoratori particolarmente a rischio se esposti al contagio da Covid, con valutazione fatta dal medico competente in base a età, patologie, comorbidità e immunodepressione.