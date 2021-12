Scuola, come sta andando il monitoraggio Covid nelle classi: oltre 10 mila in Dad Le Regioni chiedono supporto alla struttura commissariale per il monitoraggio dell’epidemia a scuola. Di fatto i dati sono parziali, o mancano: si parla di oltre 10 mila classi tornate alla didattica a distanza, ma non è chiaro quanto stia correndo il virus a scuola. Intanto il ministro Bianchi rifiuta l’ipotesi di prolungare le vacanze di Natale per tenere chiuse le scuole più a lungo.

A cura di Annalisa Girardi

Sono migliaia le classi in quarantena in tutta Italia, anche se i dati ufficiali mancano. "È chiaro che la situazione in generale stia peggiorando, lo dicono i dati nazionali. Non dispongo di dati ufficiali sulle scuole, siamo rimasti a quello delle 10mila classi in Dad su 400mila, ma credo che negli ultimi giorni il numero sia aumentato", ha detto il presidente dell'Associazione nazionale dei presidi, Antonello Giannelli, a Radio Cusano Campus. Le criticità non mancano, sia per l'elevato numero di contagi nella fascia in età scolastica (anche se si spera che l'avvio della campagna vaccinale anche i più piccoli possa migliorare la situazione nelle prossime settimane), sia perché di fatto il monitoraggio dell'infezione nelle classi è in tilt. E questo significa che spesso il virus riesce a circolare parecchio, prima di essere individuato.

Il commissario straordinario per l'emergenza, il generale Francesco Figliuolo, ha annunciato di aver ricevuto richieste di supporto sul tracciamento a scuola da ben sei Regioni: Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Sicilia. I protocolli attuali prevedono che l'intervento del personale sanitario della Difesa su richiesta delle Asl, qualora le Regioni abbiano bisogno di supporto. "Ad oggi, su richiesta delle Asl, il Comando Operativo di Vertice Interforze ha pianificato e gestito interventi presso 300 istituti scolastici effettuando oltre 12 mila tamponi", ha precisato Figliuolo.

Il monitoraggio in tilt nelle scuole

C'è però il rischio, vista l'impennata della curva dei contagi, che i tamponi scarseggino. Già oggi, ha affermato Giannelli, per gli studenti risultano quasi impossibili da effettuare, dal momento che la richiesta è decisamente elevata a causa delle regole sul Green Pass.

Circa un mese fa Wired aveva chiesto al ministero dell'Istruzione di fornire i dati sul monitoraggio dell'infezione. O meglio (dal momento che la richiesta era già stata rifiutata ad ottobre dal ministro Patrizio Bianchi), aveva chiesto i codici meccanografici degli istituti che hanno a tutti gli effetti partecipato al monitoraggio, che di per sé non è obbligatorio. Incrociando queste informazioni con quelle disponibili sulla piattaforma Open Data del ministero rispetto a tutte le scuole italiane, è emerso che in realtà solamente 58 scuole paritarie, per la maggior parte dell'infanzia, non hanno preso parte all'iniziativa.

L'ipotesi di prolungare la pausa di Natale che non piace al ministro Bianchi

La quasi totalità delle scuole starebbe partecipando quindi al monitoraggio, anche se questo non significa chiaramente che i dati vengano sempre comunicati con regolarità a livello centrale. Sull'infezione nelle scuole, insomma, le informazioni disponibili restano spesso parziali e confuse. Che la situazione stia peggiorando è però chiaro a tutti e da giorni si parla dell'ipotesi di prolungare le vacanze di Natale. In realtà moltissimi Comuni stanno già procedendo in autonomia in questa direzione, con la chiusura anticipata degli istituti per la pausa natalizia.

Su questo, però, il ministro Bianchi non è affatto d'accordo: "L'allungamento vacanze natalizie è una misura sbagliata. La scuola è il comparto che con più prontezza ha risposto all'invito alla vaccinazione. C'è una risposta da dare al Covid che è, appunto, la vaccinazione. I positivi nelle scuole sono sotto allo 0,50%, le classi in quarantena sono 10mila su 400mila: il problema è cosa avviene fuori dalla scuola", ha detto a Uno Mattina, su Rai 1.