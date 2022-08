Scrutatori elezioni politiche 2022, il compenso e come fare domanda Il 25 settembre 2022 in tutta Italia saranno allestiti i seggi elettorali presso cui i cittadini si recheranno a votare per le elezioni politiche. Vediamo quali sono i requisiti per diventare scrutatori di seggio e a quanto ammonta il compenso corrispondente.

A cura di Annalisa Girardi

Sono sempre più vicine le elezioni politiche: in vista del 25 settembre 2022, in tutta Italia saranno allestiti i seggi elettorali presso cui i cittadini si recheranno a votare. In ogni seggio saranno nominati almeno due scrutatori, fino a un massimo di quattro. Questi hanno il compito in primis di predisporre tutto il materiale necessario alla votazione, di verificare l'identità dei cittadini che si presentano alle urne, annotando poi il numero della tessera elettorale, e infine di partecipare allo spoglio delle schede, assistendo il presidente di seggio e il segretario nella composizione dei verbali sulle operazioni di voto. Per fare domanda e ricoprire questo incarico bisogna essere cittadino italiano, aver compiuto la maggior età, aver assolto agli obblighi scolastici, essere iscritto alle liste elettorali del Comune e godere dei diritti civili e politici.

Quanto guadagnano gli scrutatori alle elezioni del 25 settembre 2022

Ma la domanda che molti si pongono è: quanto si guadagna per fare lo scrutatore? I compensi variano a seconda del tipo di consultazione elettorale. Il ministero dell'Interno, in una circolare, ha aggiornato le quote dei compensi in occasione della tornata di referendum e amministrative dello scorso giugno. Di norma per le elezioni politiche e quelle comunali è previsto lo stesso compenso. Che è diverso per scrutatore e per presidente di seggio.

Nei seggi ordinari il compenso previsto per lo scrutatore e il segretario è di 120 euro, mentre per il presidente si arriva fino ai 150 euro. Il compenso varia sia a seconda della tipologia di elezione, ma anche nel caso in cui si svolgano più operazioni in contemporanea. Se, ad esempio, insieme alle elezioni politiche si dovesse celebrare anche un referendum, il compenso sarebbe maggiore, in quanto aumenterebbero nettamente le schede da controllare.

Come fare domanda per il ruolo di scrutatore di seggio alle elezioni 2022

Abbiamo già detto quali sono i requisiti per diventare scrutatori. Va anche notato che non possono svolgere questo compito i dipendenti dei ministeri dell’Interno, delle Telecomunicazioni e dei Trasporti, gli appartenenti alle forze armate, i segretari comunali, i dipendenti degli uffici elettorali, i candidati e i rappresentanti di lista.

Chi vuole diventare scrutatore ed esaurisce tutti i requisiti necessari deve iscriversi all'albo delle persone idonee. La domanda va presentata in Comune e sottoposta al sindaco generalmente entro il mese di novembre di ogni anno. La nomina, che deve avvenire tra il 25esimo e il 20esimo giorno prima della votazione, spetta alla commissione elettorale comunale. Di questa fanno parte il primo cittadini e alcuni consiglieri comunali.

Come vengono scelti i presidenti e segretari di seggio alle politiche

Presso il seggio elettorale, come abbiamo detto, non sono presenti solo gli scrutatori. Ci sono anche un presidente di seggio e un segretario. Il primo viene nominato dalla Corte d'appello competente entro trenta giorni prima delle elezioni. La normativa vuole che sia scelto tra magistrati, avvocati e procuratori dell'Avvocatura di Stato, ma anche impiegati civili a riposo, funzionari delle cancellerie giudiziarie o notai. Spetta poi proprio al presidente di seggio nominare un segretario.