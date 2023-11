Sciopero, in piazza anche una delegazione del Pd. Schlein: “Governo deve dare risposte ai cittadini” “Fossi Salvini mi occuperei di dare risposte ai cittadini, anziché ingaggiare uno scontro con i sindacati cui va tutta la nostra solidarietà per le parole vergognose che abbiamo sentito in questi giorni”. Lo ha detto Elly Schlein annunciando che una delegazione del Pd sarà nella piazza dello sciopero domani.

A cura di Annalisa Girardi

Una delegazione del Partito democratico sarà domani in piazza al fianco dei lavoratori che hanno proclamato lo sciopero per protestare contro le misure della Manovra del governo Meloni. "Noi sosteniamo fortemente le ragioni per cui è stato convocato lo sciopero e il diritto sacrosanto allo sciopero", ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite di Piazza Pulita su La7, annunciando appunto la presenza dem alla manifestazione: "Ci sarà una delegazione del Pd. Ci vuole talento per fare una manovra che prende le critiche sia dei sindacati sia di Confindustria. Il governo ci è riuscito".

Schlein ha anche commentato le parole di Matteo Salvini, che annunciando la precettazione ha attaccato duramente i vertici sindacali: "Sa cosa minaccia davvero il trasporto pubblico locale? Un governo che da quando si è insediato ha messo zero sul trasporto pubblico locale. Fossi Salvini mi occuperei di questo e di dare risposte ai cittadini, anziché ingaggiare uno scontro con i sindacati cui va tutta la nostra solidarietà per le parole vergognose che abbiamo sentito in questi giorni".

E ancora: "I cittadini sono scontenti di un governo che ha aumentato la precarietà, che sta tagliando le pensioni, nega il salario minimo e si aspetta pure che i lavoratori stiano zitti e buoni".

Non si è fatta attendere la replica di un esponente del governo. Il ministro Francesco Lollobrigida, ospite del programma Dritto e Rovescio s, ha detto che le parole della segretaria dem "si commentano da sole". E ha affermato: "C'è una legge sugli scioperi e il governo ha tutta la titolarità di cercare di garantire i servizi ai cittadini perché la legge lo consente. Quindi uno dovrebbe rispettare le leggi anche quando garantiscono la cittadinanza rispetto a scioperi che, sono sempre tutti legittimi, a volte creano creano dei disservizi talmente onerosi per la nazione che vengono limitati".