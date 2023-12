Schlein: “Massima aspirazione per una donna? Per noi è diventare come Rita Levi Montalcini” “Noi non pensiamo che la massima aspirazione di una donna sia quella di essere madre. Il contributo delle donne alla società si misuri sul numero dei figli. L’ambizione di tante deve essere quella di diventare Rita Levi Montalcini”: lo ha detto Elly Schlein, commentando le parole della senatrice di FDI Lavinia Mennuni sulla maternità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

108 CONDIVISIONI condividi chiudi

La massima aspirazione di una donna non è quella di essere madre, ma di diventare come Rita Levi Montalcini. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo alla Camera in dichiarazione di voto sulla Manovra, riferendosi alla frase di una senatrice di Fratelli d'Italia sulla maternità che aveva innescato molte polemiche. "Il primo governo guidato da una donna fa ogni giorno scelte contro le donne. D'altronde, noi non pensiamo che la massima aspirazione di una donna sia quella di essere madre e non pensiamo che il contributo delle donne alla società si misuri sul numero dei figli e delle figlie. L'ambizione di tante deve essere quella di diventare Rita Levi Montalcini e non vedere voi che tagliate fondi alla ricerca e alla sua Fondazione".

Per la precisione, la frase in questione era stata pronunciata da Lavinia Mennuni durante la trasmissione Coffee Break su La7: "Qualsiasi aspirazione tu abbia, devi ricordare sempre che hai l'opportunità di fare ciò che vuoi, ma la tua prima aspirazione è quella di essere mamma", aveva detto. Per poi aggiungere: "Noi donne dobbiamo dirlo alle nostre figlie. Il rischio è che in nome di questa realizzazione professionale, che io auspico e che trovo sia giusto, però non dobbiamo dimenticare che esiste la necessità e la missione di mettere al mondo dei bambini che saranno i futuri cittadini italiani".

Diverse esponenti politiche dell'opposizione avevano subito criticato le sue parole. Sempre dal Partito democratico Cecilia D'Elia aveva detto: "Non c'è libertà e rispetto per le donne nell'idea che la maternità sia il loro destino. Solo trita ideologia, a cui non si accompagna nessuna politica che sostenga i progetti di vita delle ragazze e le possibili scelte di maternità". Dal Movimento Cinque Stelle invece Chiara Appendino aveva aggiunto: "Perché Fratelli d'Italia ha questa nostalgia del Medioevo? Che ne dice la senatrice Mennuni di dare alle nostre figlie aspirazioni che vanno oltre il manuale degli stereotipi? Tramandiamo loro la libertà di sognare e i mezzi per realizzarsi come preferiscono non il buio della ragione". E ancora, Raffaella Paita, di Italia Viva, aveva commentato: "Le parole di Lavinia Mennuni sulla maternità mettono a nudo quale sia la vera concezione che Fdi ha delle donne nella società: non protagoniste del loro destino ma ridotte a una pura funzione biologica".