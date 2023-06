Schlein alla manifestazione M5s, Renzi attacca: “Riformisti del Pd vogliono davvero finire così?” Matteo Renzi ha attaccato Elly Schlein per aver partecipato alla manifestazione del M5s e ha lanciato una frecciata alla corrente riformista. Da +Europa, invece, si sottolinea come la leader dem abbia fatto bene a tentare di unire le opposizioni, ma si ribadisce come dall’iniziativa siano arrivati alcuni messaggi discutibili, ad esempio sulla guerra in Ucraina.

A cura di Annalisa Girardi

Alla fine Elly Schlein era presente alla manifestazione organizzata dal Movimento Cinque Stelle a Roma contro la precarietà. Dove, tutto sommato, ha ricevuto una buona accoglienza dalla piazza. Se da un lato c'è chi ha apprezzato l'unione di intenti di Schlein e Giuseppe Conte, che si sono fatti fotografare insieme nel corteo, c'è chi ha accusato la leader dem di rincorrere le istanze grilline. In particolare, Matteo Renzi.

Il leader di Italia Viva, ex segretario del Pd, non ha risparmiato critiche alla manifestazione e alla presenza di Schlein nella piazza, lanciando una frecciata alla corrente riformista nel Pd. "Delirio dei 5Stelle ieri sul palco di Roma: aver mandato a casa Conte per portare Mario Draghi a Chigi è stata un’operazione difficile e rischiosa ma ne andremo fieri per sempre. Poi vedo Elly Schlein rincorrere il corteo grillino e domando ai riformisti del Pd: ma davvero volete finire così la vostra esperienza politica?", ha scritto l'ex presidente del Consiglio su Twitter.

Alcune critiche sono arrivate anche dallo stesso Partito democratico. Ad esempio da Pina Picierno, che pur ribadendo come sia fondamentale cercare di unire le opposizioni, ha criticato alcuni contenuti della manifestazione. "Unire le opposizioni è fondamentale. Ma intorno a cosa ci uniamo? Alle parole aberranti di Moni Ovadia sull’Ucraina o alle farneticazioni di Beppe Grillo sui passamontagna?", ha scritto la vicepresidente del Parlamento europeo su Twitter.

Sulla stessa linea anche il segretario di +Europa, Riccardo Magi. Anche lui ha condiviso la dimostrazione di Schlein rispetto al coordinamento delle opposizioni e all'unità di azione per contrastare il governo sugli obiettivi comuni, ma ha sottolineato come dal palco della manifestazione siano arrivati messaggi discutibili. "Oggi Elly Schlein ha fatto un condivisibile appello a un coordinamento delle opposizioni su obiettivi politici comuni, ma come ci si può ritrovare su un terreno comune a partire da una manifestazione che tocca il suo apice retorico con un inno alla resa dell’Ucraina?", ha detto riferendosi all'intervento di Moni Ovadia, che ha accusato la Nato di aver provocato la guerra in Ucraina.

"Non possiamo avere come valore la Resistenza e poi prestare il fianco a chi flirta con Putin come fa il M5S. Che ci facevi lì, Elly?", ha aggiunto.