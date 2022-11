Sbarcano tutti i migranti della Geo Barents. L’urlo di gioia di un ragazzo: “La mia vita è tornata” Dopo le ispezioni mediche arriva la conferma della ong: scendono tutti i 212 migranti a bordo della Geo Barents, ferma al porto di Catania.

A cura di Annalisa Cangemi

La conferma è arrivata dopo le ispezioni del team di medici e psicologi. Sbarcano tutti i migranti della nave di Medici senza frontiere Geo Barents, ferma al porto di Catania. "Le autorità sanitarie – ha fatto sapere Msf – ce lo hanno appena confermato. Un grande sollievo dopo settimane di attesa". Le operazioni per far scendere a terra tutte le persone sono già in corso. "My life in back! My life is back!", cioè "La mia vita è tornata!", è l'urlo liberatorio di uno dei ragazzi a bordo, appresa la notizia del via libera allo sbarco.

"Dopo 7 ore visite terminate. Si scende. Tutti". Ha scritto in un tweet il deputato Pd Antonio Nicita. Dall'ispezione a bordo della nave è emerso un livello di "alto rischio" psicologico. "Sono stati ritenuti tutti fragili", ha detto Juan Matias Gil, il capo missione di Geo Barents.

È un grande sollievo soprattutto per "loro noi siamo stanchi ma sono loro che hanno bisogno di cura. C'è una grande gioia a bordo. Da qui non si sente ma vi assicuro che sono molto felici. Persone che piangono e urlano di gioia", ha detto ancora Juan Matias Gil, parlando con i cronisti fuori dai cancelli del molo dieci dove è ormeggiata la nave Geo Barents.

I sanitari della commissione Usmaf e Asp, di cui fanno parte tre psichiatri, due psicologi, un pedagogista e un infettivologo, avevano riscontrato un livello di "high risk" psicologico, a causa della lunga permanenza a bordo dei naufraghi. L'alto rischio è emerso grazie a un test somministrato attraverso un questionario elaborato dai medici della salute mentale. Tra i 212 migranti ci sarebbero anche diversi casi di scabbia, quindi il personale di Medici Senza Frontiere temeva anche per le possibilità di un elevato contagio sull'imbarcazione.

A breve il team sanitario salirà anche a bordo della Humanity 1 per verificare le condizioni degli altri 35 migranti in attesa, ai quali il governo fino ad ora non ha accordato il permesso di scendere.

In questo momento 30 dei 35 migranti rimasti a bordo della nave umanitaria tedesca sono in sciopero della fame. È quanto comunicato da Petra Krischock di Sos Humanity. I profughi rifiutano il cibo da 40 ore per protestare contro la decisione delle autorità italiane, secondo cui i naufraghi ‘non vulnerabili' dovrebbero tornare in acque internazionali a bordo della stessa nave.

Il comandante Joachim Ebeling ha protestato, dichiarando che in questo modo "si calpesta il diritto vigente. Quando vedo persone a bordo con me che hanno il diritto di sbarcare, ma viene loro impedito dalle autorità, sono semplicemente furioso".

Ha quindi sottolineato che non sposterà la nave finché tutti i migranti non saranno sbarcati. Intanto, Sos Humanity ha presentato al tribunale di Catania domanda urgente di asilo per quanti sono ancora a bordo. L'ong ha anche inoltrato al Tar del Lazio ricorso contro il provvedimento del ministero dell'Interno, che impone appunto alla ‘Humanity 1' di fare rotta verso le acque internazionali. Sulla questione è intervenuto il ministero degli Esteri tedesco, perché la ‘Humanity 1' batte bandiera della Germania. Secondo il dicastero tedesco "importante che tutte le persone soccorse possano scendere a terra" e vengano "effettivamente assistite in maniera appropriata". A tal fine, ha aggiunto il ministero degli Esteri tedesco, "continuiamo a lavorare come governo federale".