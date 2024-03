Sardegna, FdI pensa al ricorso ma Todde chiarisce: “Riconteggio totale non è previsto” “I dati delle 22 sezioni mancanti che ci arrivano dai nostri rappresentanti di lista ci lasciano stare tranquilli”, dice Alessandra Todde, parlando dello spoglio in Sardegna che – a una settimana dalla chiusura delle urne – deve ancora ufficialmente terminare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

A una settimana dalla chiusura delle urne e dall'inizio dello spoglio in Sardegna, lo scrutinio in tutte le sezioni non è ancora terminato. Negli ultimi giorni, però, mano a mano che si contavano le ultime schede e si riduceva il vantaggio della vincitrice, Alessandra Todde, Fratelli d'Italia ha iniziato a parlare della possibilità di un ricorso. Tanto che anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha messo sul tavolo l'eventualità di un riconteggio, per "andare a verificare" i numeri. Per ora, comunque, nessuna iniziativa è stata presa e Todde si dice tranquilla: i dati mancanti, precisa, non metterebbero infatti in questione il risultato nella Regione.

Per avere i numeri definitivi bisognerà attendere che gli eletti vengano proclamati dalla Corte d'appello di Cagliari, procedimento per cui potrebbe volerci ancora qualche settimana. "Aspetteremo quello che comunicherà il tribunale della Corte di Appello di Cagliari. Ma i dati delle 22 sezioni mancanti che ci arrivano dai nostri rappresentanti di lista ci lasciano stare tranquilli", commenta Todde, ospite della trasmissione In Mezz'ora su Rai3.

Per poi precisare che comunque un riconteggio totale non è ammissibile: "Voglio dire serenamente che per riuscire ad andare contro l'evidenza del tribunale occorre fare ricorso e deve essere motivato. Un riconteggio totale non è proprio previsto dalla legge, si può fare per singole sezioni e deve essere motivato. Io sono molto serena e tranquilla", sottolinea. E aggiunge che il margine che la separa da Paolo Truzzu, il candidato del centrodestra, è comunque di circa 1.400/1.600 voti: "Siamo ben lontani dai 200 voti di cui ho sentito vagheggiare qualche giorno fa…", rimarca Todde.

Da parte di Fratelli d'Italia, comunque, nulla è stato ancora deciso. La deputata di FdI Barbara Polo, coordinatrice provinciale del partito in Sardegna, sottolinea che "finché non si chiudono i lavori della Corte d'Appello di Cagliari, non possiamo prendere nessuna decisione", ma comunque l'assottigliarsi del vantaggio di Todde "fa pensare che ci possono essere dei margini per un eventuale riconteggio".