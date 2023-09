Salvini firma la precettazione per lo sciopero di venerdì, protesta ridotta a 4 ore: cosa cambia ora Il ministro dei Trasporti Salvini ha firmato la precettazione per lo sciopero di venerdì 29 settembre, riducendolo a 4 ore dalle 24 previste in origine: lo stop del trasporto pubblico interesserà tutta Italia.

A cura di Tommaso Coluzzi

Lo sciopero dei mezzi di venerdì 29 settembre durerà solo 4 ore, dalle 9:30 alle 13:30. A deciderlo è stato il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha firmato la precettazione questa mattina. Lo sciopero, indetto dall'Unione sindacale di base, servirà a rivendicare una serie di cause: il superamento dei salari d'ingresso penalizzanti per i neo assunti, l'introduzione del salario minimo per legge a 10 euro l'ora, la lotta contro la pratica dei contratti atipici e il precariato e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Nello stesso giorno è previsto anche lo sciopero aereo, al quale hanno aderito tutte le principali sigle sindacali di settore, comprese Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil.

Sciopero di venerdì 29 settembre 2023 ridotto a 4 ore

Questa mattina il ministro Salvini ha inviato una nota tramite il suo ufficio di comunicazione, spiegando di aver firmato la precettazione:

Matteo Salvini ha firmato la precettazione per lo sciopero del trasporto pubblico locale programmato venerdì 29 settembre. La mobilitazione, proclamata per 24 ore, sarà solo di 4.

Non è ancora chiaro, però, se la precettazione riguardi anche lo sciopero aereo. Dalla nota sembrerebbe di no. Per lo sciopero del trasporto pubblico locale sono attesi forti disagi, soprattutto nelle grandi città. A Roma dovrebbe aderire anche buona parte del personale Atac.

Come funziona la precettazione per fermare gli scioperi

Il ministro Salvini ha utilizzato la precettazione per ridurre l'orario dello sciopero. Si tratta di una facoltà dell'autorità competente – in questo caso il ministro dei Trasporti, ma vale anche per gli altri esponenti del governo, il presidente del Consiglio e i Prefetti – introdotta con la legge 146 del 1990. Si può applicare solo nel caso di interruzione di servizi pubblici essenziali. Tra questi rientra, ovviamente, il trasporto pubblico locale. Motivo per cui Salvini ha deciso di utilizzare lo strumento.