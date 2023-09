Sciopero aerei venerdì 29 settembre 2023, orari e voli garantiti: trasporto a rischio fino a 24 ore Per la giornata di venerdì, 29 settembre 2023, è previsto uno sciopero del trasporto aereo che potrebbe causare ritardi, disagi e cancellazione di voli per tutta la giornata. Lo sciopero indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Cub, Flai, Usb, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo avrà una durata di 24 ore circa.

Venerdì 29 settembre è in programma uno sciopero nazionale nel settore del trasporto aereo: i voli saranno a rischio fino a 24 ore. A promuoverlo sono le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Cub, Flai, Usb, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo nel settore dei servizi a terra aeroportuali.

L’agitazione si svolgerà secondo specifiche modalità a livello locale, sempre nel rispetto delle fasce di garanzia: servizi assicurati dalle ore 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Tra le compagnie aeree coinvolte ci sarà sicuramente EasyJet per lo sciopero (dalle 13:00 alle 17:00) che coinvolge anche gli assistenti di volo aderenti alle sigle Fit-Cisl, Usb, Filt-Cgil ed Uil Trasporti. Diversi i voli cancellati anche da parte di ItaAirways.

Sciopero aerei venerdì 29 settembre 2023, le motivazioni

A proclamare la mobilitazione, come detto, i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Ugl-Traporto aereo, Usb, Cub, Flai Trasporti.

La sigla sindacale Usb, tra le tante cose, chiede "la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia; il superamento dei penalizzanti salari d'ingresso garantendo l'applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo-assunti; la modifica del criterio che, inneggiando al risparmio, affida appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, garantendo ad esse profumati profitti; più sicurezza dei lavoratori e del servizio; introduzione del reato di omicidio sul lavoro; il salario minimo per legge a 10 Euro l'ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato".

Gli orari dello sciopero del trasporto aereo

Lo sciopero quindi sarà in vigore dalle ore 00:01 alle 23:59 di venerdì 29 settembre.

Nel settore del trasporto aereo incrocerà le braccia il personale dipendente delle società che operano servizi di handling aeroportuale aderenti ai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Ugl-Ta, Usb e Flai Trasporti.

Aderiscono alla mobilitazione giornaliera anche i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell'indotto aderenti alla sigla Cub.

Fermi per quattro ore, dalle 13:00 alle 17:00, anche gli assistenti di volo dell'aerolinea easyJet aderenti alle sigle Fit-Cisl, Usb, Filt-Cgil ed Uil Trasporti.

L'elenco dei voli garantiti venerdì 29 settembre 2023

I voli garantiti per la giornata di venerdì 29 settembre riguarderanno i collegamenti con le isole con unica frequenza giornaliera e con esclusione del traffico continentale e i voli charter da e per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

Dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, i voli compresi nelle "fasce di tutela" saranno comunque effettuati.

L'elenco completo dei voli esclusi dallo sciopero.

DAT 1805 PALERMO (LICJ) LAMPEDUSA (LICD)

DAT 1821 PALERMO (LICJ) PANTELLERIA (LICG)

DAT 1900 PANTELLERIA (LICG) CATANIA (LICC)

DAT 1901 CATANIA (LICC) PANTELLERIA (LICG)

VOE 1778 VERONA (LIPX) OLBIA (LIEO)

VOE 1230 VENEZIA (LIPZ) CAGLIARI (LIEE)

VOE 1231 CAGLIARI (LIEE) VENEZIA (LIPZ)

VOE 1579 NAPOLI (LIRN) PALERMO (LICJ)

VOE 1511 ANCONA (LIPY) PALERMO (LICJ)

VOE 1578 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN)

VOE 1510 PALERMO (LICJ) ANCONA (LIPY)

VOE 1703 ANCONA (LIPY) CATANIA (LICC)

VOE 1702 CATANIA (LICC) ANCONA (LIPY)

EJU 3599 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD)

EJU 3600 LAMPEDUSA (LICD) MALPENSA (LIMC)

EJU 4115 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO)

EJU 4116 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN)

EJU 4063 VENEZIA (LIPZ) OLBIA (LIEO)

EJU 4064 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ)

RYR 322 VERONA (LIPX) CAGLIARI (LIEE)

RYR 1090 MALPENSA (LIMC) ALGHERO (LIEA)

RYR 4873 PISA (LIRP) TRAPANI (LICT)

RYR 5709 CAGLIARI (LIEE) PISA (LIRP)

RYR 5904 TORINO (LIMF) TRAPANI (LICT)

SLD 307 ELBA (LIRJ) FIRENZE (LIRQ)

SLD 308 FIRENZE (LIRQ) ELBA (LIRJ)

VLG 6165 CAGLIARI (LIEE) BARCELLONA-EL PRAT (LEBL)

VLG 6601 PALERMO (LICJ) BARCELLONA-EL PRAT (LEBL)

Medio Oriente

MSR 706 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

UAE 098 FIUMICINO (LIRF) DUBAI (OMDB)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

KAC 166 FIUMICINO (LIRF) KUWAIT (OKKK)

ETH 737 MALPENSA (LIMC) ADDIS ABEBA (HAAB)

ITY 896 FIUMICINO (LIRF) CAIRO (HECA)

RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI)

ETD 86 FIUMICINO (LIRF) ABU DHABI (OMAA)

ELY 386 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

GFA 022 MALPENSA (LIMC) BAHRAIN (OBBI) S

VA 208 FIUMICINO (LIRF) RIYADH (OERK)

ABY 711 BERGAMO (LIME) SHARJAH (OMSJ)

RBG 543 BERGAMO (LIME) CAIRO (HECA)

MEA 236 MALPENSA (LIMC) BEIRUT (OLBA)

RYR 3154 BERGAMO (LIME) AMMAN (OJAI)

OMA 144 MALPENSA (LIMC) MUSCAT SEEB (OOMS)

TGZ 732 BERGAMO (LIME) TBILISI (UGTB)

THY 1895 MALPENSA (LIMC) ISTANBUL (LTFM)

RAM 939 VENEZIA (LIPZ) CASABLANCA (GMMN)

ISR 336 CATANIA (LICC) TEL AVIV (LLBG)

EJU 3891 MALPENSA (LIMC) SHARM EL SHEIKH (HESH)

EJU 3935 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

THY 3293 VERONA (LIPX) ISTANBUL (LTFM)

MSC 810 NAPOLI (LIRN) SHARM EL SHEIKH (HESH)

Nord America

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ITY 604 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

TSC 409 VENEZIA (LIPZ) TORONTO (CYYZ)

DAL 289 VENEZIA (LIPZ) NEW YORK (KJFK)

AAL 199 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ACA 893 ROMA FIUMICINO (LIRF) MONTRÉAL TRUDEAU (CYUL)

WJA 033 FIUMICINO (LIRF) CALGARY (CYYC)

UAL 0169 VENEZIA (LIPZ) NEWARK (KEWR)

Sud America

TAM 8121 FIUMICINO (LIRF) GUARULHOS (SBGR)

ITY 674 FIUMICINO (LIRF) SAN PAOLO (SBGR)

Sud Est Asiatico Sub area

CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA)

763 MALPENSA (LIMC) ALMATY (UAAA)

SIA 377 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)

CSN 662 FIUMICINO (LIRF) CANTON (ZGGG)

CHH 7992 FIUMICINO (LIRF) CHONGQING (ZUCK)

UZB 256 MALPENSA (LIMC) URGENCH (UTNU) TASHKENT (UTTT)

Sub area Giappone e Corea

KAL 932 FIUMICINO (LIRF) INCHEON (RKSI)

Sub continente sub asiatico

NOS 5248 MALPENSA (LIMC) ARMISTAR (VIAR

Africa

NOS 5420 MALPENSA (LIMC) DAKAR (GOBD)

La lista dei voli cancellati Ita Airways

Ita Airways sul proprio sito ha pubblicato la lista completa dei voli che saranno cancellati per la giornata di venerdì. Alcuni però non saranno effettuati sia nella giornata antecedente allo sciopero del 29 settembre sia in quella successiva.

Qui la lista completa.

AZ 1184LAMEZIA TERMEMILANO – LINATE

AZ 1185MILANO – LINATELAMEZIA TERME

AZ 1269ROMA – FIUMICINONAPOLI

AZ 1270NAPOLIROMA – FIUMICINO

AZ 1288NAPOLIMILANO LINATE

AZ 1289MILANO – LINATENAPOLI

AZ 1294NAPOLIMILANO – LINATE

AZ 1299MILANO LINATENAPOLI

AZ 1312BOLOGNAROMA – FIUMICINO

AZ 1318BOLOGNAROMA – FIUMICINO

AZ 1319ROMA – FIUMICINOBOLOGNA

AZ 1351MILANO – LINATETRIESTE

AZ 1352TRIESTEMILANO – LINATE

AZ 1380GENOVAROMA – FIUMICINO

AZ 1383ROMA – FIUMICINOGENOVA

AZ 1384GENOVAROMA – FIUMICINO

AZ 1386GENOVAROMA – FIUMICINO

AZ 1395ROMA – FIUMICINOGENOVA

AZ 1417ROMA – FIUMICINOTORINO

AZ 1428TORINOROMA – FIUMICINO

AZ 1431ROMA – FIUMICINOTORINO

AZ 1460VENEZIAROMA – FIUMICINO

AZ 1462VENEZIAROMA – FIUMICINO

AZ 1463ROMA – FIUMICINOVENEZIA

AZ 1466VENEZIAROMA – FIUMICINO

AZ 1475ROMA – FIUMICINOVENEZIA

AZ 1530MILANO – LINATECAGLIARI

AZ 1532CAGLIARIROMA – FIUMICINO

AZ 1559CAGLIARIMILANO – LINATE

AZ 1561CAGLIARIMILANO – LINATE

AZ 1574MILANO – LINATECAGLIARI

AZ1599ROMA – FIUMICINOCAGLIARI

AZ 1613ROMA – FIUMICINOBARI

AZ 1616BARIROMA – FIUMICINO

AZ 1629MILANO – LINATEBRINDISI

AZ 1642BRINDISIMILANO – LINATE

AZ 1652BARIMILANO – LINATE

AZ 1653MILANO – LINATEBARI

AZ 1655MILANO – LINATEBARI

AZ 1672BARIMILANO – LINATE

AZ 1675ROMA – FIUMICINOFIRENZE

AZ 1676FIRENZEROMA – FIUMICINO

AZ 1677ROMA – FIUMICINOFIRENZE

AZ 1678FIRENZEROMA – FIUMICINO

AZ 1681ROMA – FIUMICINOFIRENZE

AZ 1682FIRENZEROMA – FIUMICINO

AZ 1704CATANIAMILANO – LINATE

AZ 1715MILANO – LINATECATANIA

AZ 1716CATANIAMILANO – LINATE

AZ 1723MILANO – LINATECATANIA

AZ 1726CATANIAROMA – FIUMICINO

AZ 1745ROMA – FIUMICINOCATANIA

AZ 1764PALERMOMILANO – LINATE

AZ 1769MILANO – LINATEPALERMO

AZ 1770PALERMOMILANO – LINATE

AZ 1781ROMA – FIUMICINOPALERMO

AZ 1792PALERMOROMA – FIUMICINO

AZ 1797MILANO – LINATEPALERMO

AZ 2034ROMA – FIUMICINOMILANO – LINATE

AZ 2037MILANO – LINATEROMA – FIUMICINO

AZ 2038ROMA – FIUMICINOMILANO – LINATE

AZ 2049MILANO – LINATEROMA – FIUMICINO

AZ 2059MILANO – LINATEROMA – FIUMICINO

AZ 2080ROMA – FIUMICINOMILANO – LINATE

AZ 2125MILANO – LINATEROMA – FIUMICINO

AZ 2130ROMA – FIUMICINOMILANO – LINATE

AZ 1421ROMA – FIUMICINOTORINO

AZ 1412TORINOROMA – FIUMICINO

Come richiedere il rimborso per ritardi o cancellazioni dei voli

I viaggiatori che avranno bisogno di rimborsi in caso di ritardi o cancellazioni dei voli dovute allo sciopero, devono sapere che lo stop voluto dai sindacati rientra nelle circostanze eccezionali, ossia eventi che sfuggono al controllo della compagnia aerea.

In questo caso il vettore non ha colpe, perché non avrebbe potuto prevederlo o impedirlo.

Per richiedere il rimborso del biglietto, il viaggiatore deve attivarsi quanto prima per accelerare i tempi di ottenimento di quanto pagato per il volo mai decollato. Per ottenere il rimborso in caso di volo cancellato o ritardo per sciopero, il cliente dovrà conservare il biglietto e la carta d'imbarco da esibire al momento della richiesta. Tutta la documentazione andrà allegata alla domanda formulata dal passeggero alla compagnia di viaggio coinvolta.