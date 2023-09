Salvini attacca il commissario Ue Gentiloni: “Sembra straniero, gioca con la maglia di un altro Paese” Il vicepremier Matteo Salvini se la prende con il commissario europeo Paolo Gentiloni: “Sembra straniero, non difende gli interessi dell’Italia”. Della Vedova: “Meloni condivide l’attacco alla Commissione del suo vice?”.

A cura di Annalisa Cangemi

Bufera sulle dichiarazioni del vicepremier leghista Matteo Salvini, che in un evento pubblico ha attaccato l'ex presidente del Consiglio Gentiloni, oggi commissario europeo agli Affari economici. Secondo Salvini bisogna avere commissari europei "che difendano gli interessi della comunità e del Paese". "In questo periodo – ha affermato – ho avuto l'impressione di avere un commissario europeo che giocava con la maglietta di un'altra nazionale. Più che dare suggerimenti, elevava lamenti e critiche", ha detto il ministro delle Infrastrutture, intervenendo a Roma a un convegno di Acea. L'unico esponente italiano nell'esecutivo Ue è appunto quello agli affari economici e monetari Paolo Gentiloni.

"Alcune scelte saranno dirimenti. Penso alla Plastic tax, misure demenziali fatte contro le industrie italiane, tra le più green e Innovative d'Europa. Invece di aiutare ti tassano, quindi è un danno economico", ha aggiunto Salvini.

"A differenza di Salvini, Gentiloni è una persona seria, preparata, che ha dimostrato un grande senso delle istituzioni italiane e europee. È anche ‘un gentiluomo' nel senso antico della parola. Direi che Salvini gioca in un altro campionato, quello ‘Lonza e Mojito'", ha commentato su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda, criticando le parole del Matteo Salvini.

"Mi chiedo se Meloni condivida l’attacco sgangherato del suo vice Salvini al Commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni. Sarebbe perfino banale ricordare a Salvini che i Commissari europei rispondono al Parlamento e al Consoglio dell’Unione, non ai governi degli Stati di appartenenza", ha dichiarato Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa. "Peraltro, Gentiloni sta svolgendo la sua attività con pragmatismo ed equilibrio, cosa che serve all’Italia in questo frangente di negoziato sul nuovo patto di stabilità. L’attacco immotivato e a gamba tesa di Salvini può avere come unico effetto quello di irrigidire Bruxelles. Ripeto, Meloni condivide l’attacco alla Commissione del suo vice?", ha concluso Della Vedova.