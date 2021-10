Ruotolo annuncia mozione per sciogliere Forza Nuova, CasaPound e Lealtà e Azione Il senatore Sandro Ruotolo annuncia che presenterà “una mozione al Senato nella quale si chiede l’attuazione della norma transitoria della Costituzione per lo scioglimento di quelle organizzazioni che s’ispirano al fascismo come Forza Nuova, Casa Pound e Lealtà e Azione”. Un’altra mozione è in arrivo sia alla Camera che al Senato dal Partito democratico.

A cura di Annalisa Girardi

Dopo l'assalto alla sede della Cgil a Roma, i vertici di Forza Nuova che hanno guidato l'azione squadrista sono stati arrestati. Ora, dal presidio di solidarietà davanti al sindacato a Como, il senatore Sandro Ruotolo del gruppo Misto Leu-Ecosolidali ha annunciato che presenterà "una mozione al Senato nella quale si chiede l'attuazione della norma transitoria della Costituzione per lo scioglimento di quelle organizzazioni che s'ispirano al fascismo come Forza Nuova, Casa Pound e Lealtà e Azione". E ancora, ha proseguito Ruotolo: "L'assalto alla sede nazionale della Cgil rappresenta uno spartiacque. Quello contro il sindacato è stato un attacco alla nostra democrazia, una azione eversiva contro la Repubblica antifascista".

Una mozione arriverà anche dal Partito democratico. "Forza Nuova andrebbe sciolta subito. Per questo, i gruppi del Partito Democratico presenteranno una mozione al Senato e alla Camera, come dichiarato anche dal collega Emanuele Fiano. Le terribili violenze, con l'assalto alla CGIL e l'assedio alle sedi istituzionali, guidate da pericolosi personaggi dell'estrema destra, impongono iniziative forti e decise", ha detto la presidente dei senatori dem, Simona Malpezzi. Per poi aggiungere: "Gli attacchi squadristi e neofascisti di ieri sono inaccettabili e gravissimi: serve una risposta ferma e unita da parte di tutto il Paese".

Il deputato del Pd Emanuele Fiano aveva infatti annunciato: "Domani stesso presenteremo, alla Camera, come Partito Democratico, una mozione urgente che chiede al governo lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente fascisti per decreto, ai sensi della Legge Scelba. Non è più possibile tollerare questo insulto continuo ai valori democratici della Costituzione. Queste violenze non possono passare sotto silenzio". Per poi concludere: "Basta violenza dei gruppi neofascisti. L'assalto fascista di ieri alla sede nazionale della CGIL non è che la goccia che fa traboccare il vaso. Forza Nuova è un movimento dichiaratamente fascista, in questi anni sempre alla guida dei peggiori risvolti violenti delle manifestazioni di piazza, i cui dirigenti pluripregiudicati si fanno beffe dello Stato e della Legge contravvenendo alle restrizioni a cui dovrebbero essere sottoposti, come ieri il loro responsabile di Roma, Giuliano Castellino".