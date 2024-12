video suggerito

Rottamazione quater, lunedì 9 dicembre è l'ultimo giorno per pagare la sesta rata La prossima settimana i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione, dovranno pagare la sesta rata: la scadenza tassativa è fissata al 9 dicembre.

A cura di Annalisa Cangemi

Entro lunedì 9 dicembre bisogna pagare la sesta rata della Rottamazione quater. La Riscossione aveva fatto sapere che per mantenere i benefici della Definizione agevolata (‘Rottamazione-quater'), era necessario effettuare il versamento della sesta rata, entro il 30 novembre 2024. Ma considerando i 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e i differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, sono ammessi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 dicembre 2024.

Come spiega l'Agenzia delle entrate, la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), permette di versare solo l'importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

E sempre la prossima settimana, entro giovedì 12 dicembre invece gli autonomi che non l'hanno ancora fatto potranno aderire al concordato preventivo biennale. E intanto la Lega prova, attraverso un emendamento alla manovra trasformato in ddl, a ripercorrere la strada della rottamazione con la quinta edizione del provvedimento, nonostante la chiusura mostrata dal viceministro dell'Economia Maurizio Leo.

Come si effettuano i pagamenti per la Rottamazione quater

Relativamente ai pagamenti, devono essere utilizzati i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute, disponibili anche sul sito in area riservata. Nel caso in cui il pagamento non venisse eseguito, fosse effettuato oltre la scadenza fissata o fosse di ammontare inferiore rispetto all'importo previsto, verrebberto meno i benefici della Definizione agevolata, e quanto già pagato sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

Il pagamento può essere perfezionato fisicamente presso la propria banca, alle poste, ma anche in qualsiasi tabaccheria, ricevitoria, o sportello bancomat abilitato. In alternativa, i contribuenti potranno utilizzare il circuito PagoPa, l'App equiclick o pagare direttamente sul sito dell'Agenzia o tramite il proprio home banking.