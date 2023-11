Rivalutazione pensioni 2024, la simulazione degli aumenti fascia per fascia con l’indice provvisorio L’indice di rivalutazione delle pensioni per il 2024 sarà del 5,4%, ma sarà piena solo per gli assegni più bassi: ecco la tabella degli aumenti fascia per fascia.

A cura di Tommaso Coluzzi

Nel 2024 le pensioni cresceranno, ma non tutte allo stesso modo. La rivalutazione all'inflazione arriverà, ma sarà piena solamente per chi ha un trattamento fino a quattro volte il minimo. Per tutti gli altri, invece, è previsto un decalage percentuale a partire da un dato che verrà ufficializzato nelle prossime ore: l'indice provvisorio di rivalutazione sarà del 5,4%. Come anticipato dal Sole 24 Ore, arriverà a stretto giro un decreto del ministero dell'Economia per metterlo nero su bianco, ma viene confermato un dato più basso rispetto a quanto previsto in legge di Bilancio quando si parla degli effetti dell'inflazione nel prossimo anno.

Questo significa che le pensioni riceveranno un aumento del 5,4% rispetto all'assegno del 2023? No. O almeno, non tutte. Gli assegni superiori a quattro volte l'importo minimo, infatti, vedranno progressivamente tagliata la rivalutazione. Le percentuali sono state decise nella manovra e rispecchiano più o meno il taglio dello scorso anno, fatta eccezione per gli assegni particolarmente alti – quelli oltre le dieci volte la minima – che beneficeranno solo del 22% della perequazione.

La tabella delle rivalutazioni delle pensioni con l'indice al 5,4%

Lo schema si può ottenere incrociando le rivalutazioni delle pensioni previste nella legge di Bilancio e l'indice provvisorio che verrà approvato a stretto giro dallo stesso governo. Partiamo dalle rivalutazioni:

fino a 4 volte la pensione minima (sotto i 2.102 euro), rivalutazione del 100%;

tra 4 e 5 volte la pensione minima (tra i 2.102 e i 2.627 euro), rivalutazione dell'85%;

tra 5 e 6 volte la pensione minima (tra i 2.627 e i 3.152 euro), rivalutazione del 53%;

tra 6 e 8 volte la pensione minima (tra i 3.152 e i 4.203 euro), rivalutazione del 47%;

tra 8 e 10 volte la pensione minima (tra i 4.203 e i 5.254 euro), rivalutazione del 37%;

sopra le 10 volte la pensione minima (sopra i 5.254 euro), rivalutazione del 22%.

Di quanto aumentano le pensioni nel 2024

Perciò, in sostanza, succederà questo: