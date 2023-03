Ritrovato a Cutro il corpo di una bambina di 3 anni: i morti del naufragio ora sono 86 Cutro è ormai diventata la strage dei bambini: sono 86 in tutto le vittime accertate del naufragio, e l’ultima recuperata è una bambina di soli 3 anni.

A cura di Annalisa Cangemi

L'elenco dei migranti morti continua a crescere, quando sono passati ormai 18 giorni dal naufragio. Questa mattina il mare ha restituito i corpi di tre adulti e due bambini. E la strage di Steccato di Cutro è ormai diventata la strage dei bambini. Poco fa è stato trovato infatti il corpicino di una bambina di 3 anni, il quinto cadavere rinvenuto stamattina. Sale così a 86 il numero di vittime del naufragio. Le ricerche proseguono ed è probabile che saranno recuperati altri corpi, perché all'appello mancano ancora poco meno di 20 persone.

Gli altri cadaveri individuati stamattina dai vigili del fuoco e dalla guardia costiera appartengono a tre adulti, due uomini e una donna, di cui ancora non si conosce l'età, e a un altro bambino, tra i 7 e gli 8 anni. Il corpo del piccolo è stato individuato a Praialonga. Sale così a 35 il numero dei minori deceduti nel naufragio e diventano 26 quelli compresi nella fascia d'età tra 0 e 12 anni. Sul luogo degli ultimi ritrovamenti si stanno recando il medico legale e gli esperti della polizia scientifica per l'accertamento dell'età delle vittime.

Ieri nel tratto di mare davanti alla cittadina calabrese erano stati già recuperati altri corpi, di due uomini adulti. E intanto dopo le polemiche per il mancato incontro in occasione del Consiglio dei ministri che si è tenuto nel Comune in provincia di Crotone, i familiari delle vittime e i superstiti giovedì mattina saranno ricevuti a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Anche se non tutti hanno accettato l'invito, considerato da molti tardivo: in molti pensano che la presidente del Consiglio avrebbe dovuto rendere omaggio alle vittime alla camera ardente allestita al PalaMilone di Crotone, come ha fatto il Presidente della Repubblica Mattarella poco dopo il tragico evento.