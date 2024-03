Riccardo Bossi è indagato per truffa sul reddito di cittadinanza, l’avrebbe preso per più di tre anni Riccardo Bossi, primogenito di Umberto Bossi, è indagato per truffa ai danni dello Stato perché avrebbe ricevuto il reddito di cittadinanza per 43 mensilità senza averne diritto. La Procura di Busto Arsizio va verso la richiesta di rinvio a giudizio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Riccardo Bossi, figlio maggiore del fondatore della Lega Umberto Bossi, è indagato per truffa ai danni dello Stato dalla Procura di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Secondo gli inquirenti, Bossi avrebbe percepito il reddito di cittadinanza per 43 mensilità (circa tre anni e mezzo) tra il 2020 e il 2023.

L'avviso di conclusione delle indagini è stato depositato dalla magistrata Nadia Alessandra Calcaterra, che a breve chiederà il rinvio a giudizio. Riccardo Bossi, che risulta essere assistito dall'avvocato Federico Magnante, per ora ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Avrà comunque venti giorni di tempo per chiedere di essere ascoltato dagli inquirenti, e per depositare eventuali memorie difensive.

Stando alla ricostruzione della Procura, Bossi avrebbe percepito ogni mese 280 euro, per 43 mesi. Questo porta la somma totale a 12.800 euro complessivi nell'arco dei tre anni e mezzo. Il problema è che il reddito di cittadinanza era erogato come sostegno al pagamento dell'affitto di un appartamento. Sarebbe emerso, invece, che da quell'appartamento Bossi era già stato sfrattato da tempo perché moroso. Insomma, nessun pagamento e quindi nessuna motivazione per ricevere il Rdc per 43 mesi. Questo è l'apparente motivo alla base della contestazione del reato.

Nel 2016, Bossi era stato condannato per appropriazione indebita in primo grado a un anno e otto mesi di carcere. L'accusa era di aver sottratto circa 158mila euro alle casse della Lega Nord e di averle usate per spese personali. Si trattava della cosiddetta inchiesta "The family", dalla scritta trovata su una cartelletta che conteneva le presunte spese della famiglia Bossi. Il caso era poi caduto perché la Lega – sotto la guida di Matteo Salvini – non aveva fatto denuncia, e quindi il processo non aveva potuto proseguire. In passato, Riccardo Bossi ha ricevuto altre condanne in primo grado per truffa e insolvenza fraudolenta: a Busto Arsizio comprò un Rolex e dei gioielli senza pagare, e lo stesso fece a Varese con delle parti per la sua auto, stando alle sentenze.