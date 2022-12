Renzi dà del bugiardo al ministro Sangiuliano: “Altro che merito e Isee, zero fondi per la 18App” “Sulla 18App il governo ha azzerato i fondi. Per il 2023 non c’è un euro. Altro che merito e ISEE: solo bugie. I soldi dei diciottenni sono andati ai presidenti di Serie A”, denuncia Matteo Renzi.

A cura di Annalisa Girardi

Per Matteo Renzi il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è un bugiardo. E sta mentendo sui soldi stanziati per il bonus da 500 euro ai giovani che il leader di Italia Viva aveva introdotto durante il suo capitolo a Palazzo Chigi. "Mente sapendo di mentire, i soldi per la 18App sono stati del tutto cancellati e azzerati, altro che merito e Isee", ha scritto Renzi in un comunicato stampa.

Per poi aggiungere: "Basta leggere il bilancio, anziché le veline del Miniculpop, per capire che c'erano 230 milioni di euro nel 2022 e ci saranno zero euro nel 2023. Forse nel 2024 arriverà una nuova card, diversa. Ma quest'anno Sangiuliano ha cancellato i fondi per la cultura giovanile e li ha regalati ai presidenti delle squadre di serie A che hanno ricevuto 890 milioni di euro".

Renzi ha anche parlato delle presunte irregolarità e frodi che ci sarebbero state nell'erogazione del bonus: "I 17 milioni di euro su cui sono in corso le indagini della Guardia di finanza negli ultimi cinque anni corrispondono a meno del 2% dei casi. Dunque 98 ragazzi su 100 utilizzavano questa card per leggere un libro, andare a teatro, ascoltare musica. Oggi questi soldi vanno nei bilanci vergognosi delle serie A: questo sarebbe il merito?".

Infine il leader di Italia Viva ha concluso: "Dobbiamo accettare le scelte politiche della maggioranza parlamentare. Ma non possiamo e non vogliamo accettare le bugie di chi pensa di essere talmente furbo da prendere in giro gli altri".

Già ieri Renzi aveva definito quanto stava accadendo "uno dei più grandi scandali a cui ho assistito da quando sono in Parlamento". Il presidente della commissione Cultura alla Camera, Federico Mollicone, da parte sua aveva spiegato come il governo intendesse rivedere la 18App per introdurre una Carta Giovani, sempre da 500 euro, fissando però una soglia Isee, in modo da destinare il beneficio economico solo alle famiglie meno abbienti. Allo stesso tempo, aveva anche annunciato una Carta del Merito, di pari valore, per tutti quelli che avessero preso 100 agli esami di Maturità, indipendentemente dal reddito familiare.