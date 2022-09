Renzi: “Conte ha un modo infame di fare politica, quanto ho goduto ad averlo mandato a casa” Il leader di Italia Viva si scaglia contro Giuseppe Conte: “Fa il voto di scambio col reddito di cittadinanza e ha un modo infame di fare politica – attacca Renzi – Quando lo vedo e penso che l’ho mandato a casa ci godo sempre di più”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Matteo Renzi ne ha per tutti, ma soprattutto per il suo ex partito – il Pd – e per i nemici di sempre: la destra? Macché, il Movimento 5 Stelle. "Un ex premier mi dice ‘vieni in piazza senza scorta', dopo avere evocato una guerra civile, e io dico che questo è un modo infame di fare politica", dice il leader di Italia Viva durante un incontro all'Associazione nazionale costruttori edili. "Quando vedo Conte, e penso che l'ho mandato a casa per portare Draghi, lui ci soffre e io ci godo sempre un po' di più – insiste – lui fa questo voto di scambio vergognoso, perché almeno Achille Lauro lo faceva coi soldi suoi mentre lui lo fa coi soldi vostri. E poi dice che se tolgono il Reddito di cittadinanza fa la guerra civile".

Ma il senatore ne ha anche per il suo ex partito: "Il Pd è ormai il farmaco generico dei cinque stelle. Ed è molto triste per me – dice Renzi – Letta è stato mandato a casa perché ha aumentato le tasse, è stato l'ultimo premier a farlo". E ancora: "Credo che Letta lunedì mattina debba ricevere un mazzo di rose dalla Meloni, con un fascio… rosso ovviamente – continua il leader di Italia Viva – E poi penso che Letta abbia già il programma del prossimo corso di strategia politica a Parigi. Perché se fai una campagna elettorale così. La destra ha capito la legge elettorale e con Berlusconi su TikTok che dice ‘flat tax al 15%, pensioni a 1000 euro'… e invece Letta esce e dice ‘noi se vinciamo aumentiamo le tasse'".

"Il Pd ha giocato per perdere e devo dire che ci è riuscito – insiste ancora Renzi – Ha detto che avrebbe fatto l'accordo con i centristi, ma solo con Calenda. Quando poi mi sono messo in mezzo io, con l'idea del Terzo polo, Calenda si è trovato stretto ed è saltato l'accordo". E proprio sull'alleanza con Azione, con cui Italia Viva si presenta alle elezioni del 25 settembre, Renzi sottolinea: "Nella coppia io sono quello moderato – racconta – Se dico ‘andiamo in doppia cifra' lui si arrabbia e dice ‘no, dobbiamo fare il 20%'".