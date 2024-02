Regionali Sardegna, Schlein lancia Todde: “Possiamo battere la destra, hanno paura e fanno bene” La coalizione che sostiene Alessandra Todde “cresce ogni giorno” e può “battere la destra”, che adesso “comincia ad avere paura”. Lo ha detto Elly Schlein durante un evento elettorale a Carbonia. Da Giuseppe Conte è arrivato un appello al voto dei giovani, mentre Renato Soru ha denunciato il poco spazio che i giornali gli avrebbero riservato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

Mancano pochi giorni alle elezioni regionali 2024 in Sardegna, che si terranno domenica 25 febbraio. Oggi la segretaria del Pd Elly Schlein ha partecipato a un evento elettorale a Carbonia con Alessandra Todde, la candidata di centrosinistra e M5s: "Questi sono giorni decisivi, ho sentito cambiare il clima in questi giorni in cui gli indecisi decidono se e come votare. Si comincia a dire che ce la possiamo fare, cominciano ad avere paura e fanno bene perché noi ce la possiamo fare", ha detto la leader dem.

Il messaggio è di ottimismo: "Io qui vedo una coalizione che cresce ogni giorno nutrendosi non della nostalgia del passato ma della voglia di futuro, non della personalizzazione ma di uno sforzo collettivo. Solo con Alessandra Todde possiamo battere la destra e creare un'alternativa per la Regione". Dall'altra parte, Schlein ha attaccato il candidato di centrodestra Paolo Truzzu, che pochi giorni fa ha definito Michela Murgia una "totalitaria" e ha rifiutato di definirsi antifascista: "Sono rabbrividita nel vedere che c'è qualcuno che si candida alla guida di questa Regione negando la storia del nostro Paese", ha commentato la segretaria. "La nostra è soprattutto una costituzione antifascista ed è una vergogna che ci sia chi non è nemmeno in grado di dichiararsi tale. È il momento di uno scatto d'orgoglio, la differenza la fate voi".

Con l'avvicinarsi delle elezioni, anche gli altri leader di partito si sono rivolti alla Sardegna. Oggi Giuseppe Conte ha condiviso un video in cui si confrontava con una giovane sarda, invitandola a votare: "Bisogna assumersi la responsabilità di scegliere bene o male, non puoi pensare che sono tutti uguali". Quando le persone non vanno a votare, "quelli che vanno a votare sono quelli del voto clientelare e organizzato, che è sempre più forte. Una forza politica che non fa una gestione clientelare, non usa la sanità come base per costruire una struttura di consenso, ma lavora per tirare fuori la politica dalla sanità e dalle varie strutture pubbliche, è svantaggiata. Però se stai a casa qualcuno decide per te", ha dichiarato.

Domani sarà il turno di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, che alle 16 saranno alla fiera di Cagliari per chiudere la campagna elettorale. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, invece, sarà a Sassari e Alghero. Alessandra Todde ha deciso di chiudere la campagna senza i leader di partito, nonostante fosse arrivata la disponibilità di Conte e Schlein a condividere il palco.

Oggi una polemica è partita dall'altro candidato principale, Renato Soru: l'ex presidente ed ex esponente del Pd corre appoggiato da +Europa, Azione e Italia viva tra gli altri, e ha denunciato una "palese violazione della par condicio e delle pari opportunità da assicurare a tutti i candidati". La sua coalizione ha depositato all'Autorità garante delle comunicazioni un esposto per segnalare che "da giorni le iniziative e le proposte della Coalizione sarda e del suo candidato presidente sono scomparsi dalle pagine dei giornali e dai servizi delle televisioni sarde". Anche "grazie ai segretari nazionali o ai ministri in carica", gli spazi dedicati agli altri candidati sarebbero "raddoppiati o addirittura triplicati", mentre "lo spazio assicurato a Renato Soru e alla coalizione è stato praticamente nullo".