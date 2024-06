video suggerito

Con il voto dell'8 e 9 giugno , l'Italia ha eletto 76 eurodeputati su un totale di 720 membri del Parlamento europeo. Ma quanto guadagna un europarlamentare?

A cura di Annalisa Cangemi

Con le elezioni europee che si sono svolte l'8 e 9 giugno, l'Italia ha eletto 76 eurodeputati su un totale di 720 membri del Parlamento europeo (prima delle elezioni 2024 erano 705) I seggi europei sono attribuiti ai candidati italiani in modo proporzionale ai voti ricevuti in ambito nazionale. Ogni Stato membro dispone di un numero fisso di deputati al Parlamento di Strasburgo, da 6 per gli Stati membri più piccoli come Malta, Lussemburgo e Cipro a 96 per la Germania, il Paese membro più grande. Il Parlamento Europeo è organizzato in gruppi politici. Dopo le elezioni, gli eurodeputati si uniranno ad uno dei gruppi esistenti, oppure ne creano di nuovi, che possono essere formati anche a legislatura già iniziata. Attualmente ci sono 7 gruppi politici al Parlamento Europeo: Ppe, che è il più numeroso, Socialisti e Democratici (S&D), Renew Europe (Liberali), Ecr (Conservatori e Riformisti), Verdi/Ale, Identità e Democrazia, Sinistra. Ma quanto guadagna esattamente un parlamentare?

A quanto ammonta lo stipendio base di un deputato in Europa

Lo stipendio base di un eurodeputato è poco più di 10mila euro mensili, ma se si considerano le tasse si arriva a circa 7.800 euro. Per calcolare però quanto prende esattamente un parlamentare bisogna considerare anche le indennità per le spese generali, i rimborsi e i fondi per gli assistenti, oltre a benefit e pensione.

Cos'è l'indennità per spese generali

Quando si fa riferimento all'indennità per le spese generali si parla delle spese di gestione per l'ufficio, una somma pari a 4.950 euro al mese: una somma che serve per pagare l'affitto di un ufficio nel proprio Paese di provenienza, computer, software, telefoni e abbonamento a internet.

Diaria, rimborsi spese per viaggi e altri benefits

Un'altra voce da considerare è poi la diaria, cioè un gettone che viene dato per ogni presenza e che ammonta a 304 euro al giorno. Se però un eurodeputato non partecipa ad almeno la metà delle votazioni, questa somma viene dimezzata. Si tratta di soldi che servono a pagare vitto e alloggio Strasburgo e a Bruxelles e a pagare anche i propri collaboratori. A questo si aggiungono anche i rimborsi per i viaggi, aerei e treni, con posti in prima classe e business. Inoltre il parlamentare europeo il parlamentare europeo ha diritto a chiedere i due terzi delle spese mediche sostenute e alla fine del mandato ha diritto a una sorta di buonuscita, pari a un mese di stipendio per ogni anno del suo mandato. Questo non viene erogato se il politico ricopre un altro incarico pubblico.

Quanto prendono di pensione gli europarlamentari

Al compimento dei 63 anni un eurodeputato ha diritto anche alla pensione integrativa: l'assegno ammonta al minimo a 1.750 euro lordi al mese, per chi ha fatto un solo mandato.