Quanto costa un mutuo a una famiglia italiana: i tassi continuano a salire Un’indagine di Bankitalia registra un nuovo aumento per i tassi d’interesse sui mutui, che continuano a crescere e raggiungono il 4,72% nel mese di ottobre 2023 rispetto al 4,65% di settembre.

A cura di Tommaso Coluzzi

Non c'è tregua per le famiglie che hanno stipulato un mutuo (o che vogliono farlo per acquistare una casa). La serie Banche e moneta di Bankitalia, pubblicata questa mattina, registra un nuovo aumento dei tassi nel mese di ottobre: si passa dal 4,65% di settembre al 4,72%. Il dato è relativo ai tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, comprensivi delle spese accessorie. Oltre alle preoccupazioni delle famiglie e alle indagini sempre più inquietanti che arrivano da diversi osservatori, a scatenare le opposizioni è la decisione del governo di non intervenire sulla questione – in sostanza – con delle misure economiche. Non ci sono grosse novità sui mutui nella manovra, in effetti.

Il livello di tassi raggiunto è un record rispetto al passato recente: "Bisogna arrivare al gennaio del 2009, in piena crisi, per trovare un Taeg maggiore, pari a 4,91 – dice l'Unione nazionale consumatori con una nota firmata dal presidente Massimiliano Dona – Ci auguriamo che la Bce non debba fare ulteriori aumenti dei tassi di riferimento e che, anzi, ci siano le condizioni, come alcuni analisti prevedono, per un taglio dei tassi nel 2024". E attacca: "Rispetto a ottobre 2022, quando il Taeg era pari a 3,23, il rialzo è di 1,49 punti percentuali, mentre nel confronto con ottobre 2021, quando era 1,79, ora c'è una voragine di 2,93 punti, con un salto di 2,6 volte (+163,7%)". Tradotto, secondo l'Unc, vuol dire che la rata per chi ha sottoscritto un mutuo a tasso variabile cresce da 671 a 784 euro, con un rincaro pari a 113 euro al mese: "È una stangata annua pari a 1356 euro, rispetto a due anni fa la rata passa da 571 a 784, con un incremento di 213 euro al mese, pari a 2556 euro all'anno".

Non sorprende, perciò, l'esito della ricerca pubblicata da Facile.it: a causa dell'aumento dei tassi, quasi 200mila famiglie che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile non sono riuscite a pagare una o più rate nell'ultimo anno.