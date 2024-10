video suggerito

Quando arrivano gli exit poll e risultati alle elezioni in Liguria 2024 Alle elezioni regionali 2024 in Liguria i seggi chiuderanno a breve, alle ore 15:00. Dopo pochi minuti verranno pubblicati i primi exit poll. Gli exit poll si basano sulle dichiarazioni dei cittadini all'uscita dai seggi, e non sui voti effettivamente scrutinati, a differenza delle proiezioni. A diffonderli sarà Rai, con dati del consorzio Opinio Italia. I risultati definitivi sono attesi in serata.

A cura di Luca Pons

I seggi per le elezioni regionali in Liguria 2024 chiuderanno tra poco, alle ore 15:00, e a seguire saranno diffusi i primi exit poll. Gli exit poll sono una forma di sondaggio non basata sui voti effettivi, ma sulle dichiarazioni degli elettori appena usciti dai seggi: raccogliendo le dichiarazioni di voto di molte persone, si fa una prima previsione su quale possa essere il risultato.

Dato che non si basano sullo scrutinio, gli exit poll possono essere diffusi subito dopo la chiusura dei seggi. Oggi alle ore 15 saranno diffusi quelli commissionati dalla Rai, con i dati del consorzio Opinio Italia, e sarà possibile seguirli in diretta sui canali Rai. Gli exit poll si distinguono dalle proiezioni perché queste ultime, che arrivano dopo alcune ore dall'inizio dello spoglio, e si basano sui voti scrutinati fino a quel momento. I risultati finali dovrebbero invece arrivare nella serata di oggi.

A che ora arrivano i primi exit poll alle elezioni in Liguria 2024

I primi exit poll per le elezioni regionali 2024 in Liguria arriveranno alle 15, tra poco, nel momento in cui chiuderanno i seggi. Infatti, gli exit poll vengono calcolati sulla base delle dichiarazioni degli elettori, e non sui voti scrutinati.

Da queste rilevazioni non si otterrà un risultato preciso, ma una ‘forchetta' probabile. Ad esempio, gli exit poll potranno comunicare che un candidato ha preso probabilmente tra il 45% e il 49% dei voti, che un altro ha preso tra il 15% e il 18%, e così via. Si parlerà in ogni caso di risultati ancora indicativi, non legati allo spoglio delle schede, come invece saranno le proiezioni.

I primi exit poll che saranno diffusi saranno quelli Rai, basati sui dati del consorzio Opinio Italia. Nelle ore successive arriveranno anche le prime proiezioni, che basandosi sui voti scrutinati diventeranno man mano più vicine al risultato effettivo.

Quando sapremo i risultati definitivi delle regionali in Liguria

Dopo gli exit poll e le proiezioni che arriveranno nel corso del pomeriggio, resterà solo da attendere i risultati ufficiali e definitivi. All'apposita pagina del portale Eligendo, curato dal ministero dell'Interno, saranno aggiornati in tempo reale i risultati delle 1715 sezioni liguri. Se i tempi saranno quelli delle scorse elezioni, è probabile che il risultato definitivo arriverà già nella serata di oggi, almeno per quanto riguarda il presidente eletto.

Per conoscere i nomi dei singoli consiglieri eletti potrebbe essere necessario un po' più di tempo, dato che scattano i sistemi proporzionali e maggioritari per l'assegnazione dei seggi a ciascuna circoscrizione. Ma per quanto riguarda il nuovo presidente di Regione – i candidati sono nove in tutto, e i due più favoriti secondo i sondaggi delle ultime settimane erano Andrea Orlando per il centrosinistra e Marco Bucci per il centrodestra – il suo nome dovrebbe essere ufficializzato entro questa notte.