Elezioni Liguria 2024, i risultati in diretta: seggi aperti fino alle 15:00, chi vince tra Bucci e Orlando

I risultati delle elezioni regionali in Liguria 2024 in diretta oggi subito dopo la chiusura dei seggi, alle ore 15:00 di lunedì 28 ottobre 2024. Dopo le ore 15:00 lo spoglio delle schede in tempo reale per i risultati, i primi exit poll e le prime proiezioni sul voto alle regionali. Ieri sera l'affluenza alle 23 è stata del 34,68%. I candidati principali alle elezioni in Liguria sono Marco Bucci per il centrodestra e Andrea Orlando, ex ministro Pd e candidato di centrosinistra. È possibile votare per un solo candidato Presidente oppure per una lista (in questo caso il voto si estende al candidato Presidente associato). In Liguria è previsto anche il voto disgiunto.

Elezioni regionali in Liguria, risultati e ultime news:

09:00 Chi è Andrea Orlando, ex ministro Pd e candidato di centrosinistra Andrea Orlando, 55 anni, è il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Liguria. Deputato da cinque legislature del Partito democratico e più volte ministro, prima dell’Ambiente, poi due volte al dicastero della Giustizia e, quindi, titolare del Lavoro nel governo Draghi, sfida alle urne il sindaco di Genova e candidato del centrodestra, Marco Bucci. A cura di Annalisa Cangemi 08:30 Chi sono i candidati alle elezioni in Liguria A contendersi la presidenza della Regione Liguria ci sono nove candidati, ma è previsto un testa a testa tra il sindaco di Genova ed ex commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi, Marco Bucci, appoggiato da un'ampia coalizione di centrodestra composta da Fratelli D'Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Alternativa Popolare e dalle liste civiche Orgoglio Liguria e Vince Liguria, e l'ex ministro dem all'Ambiente, alla Giustizia e al Lavoro, Andrea Orlando, sostenuto da Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Azione, Psi e dalle liste civiche Andrea Orlando Presidente e Liguri a testa alta. Gli altri candidati alla presidenza della Regione sono: Alessandro Rosson (Indipendenza! Alemanno per Rosson), Davide Felice (Forza del Popolo), Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare), Marco Giuseppe Ferrando (Partito Comunista dei Lavoratori), Nicola Rollando (Per l'Alternativa – Potere al Popolo! – Pci – Rifondazione Partito Comunista Sinistra Europea), Maria Antonietta Cella (Partito Popolare del Nord Autonomia e Libertà), Nicola Morra (Uniti per la Costituzione). Oltre cinquecento i candidati consiglieri regionali. A cura di Annalisa Cangemi 08:00 Quante preferenze si possono esprimere L'elettore può esprimere fino a due preferenze scrivendo il cognome, oppure il nome e cognome di candidati compresi nella lista stessa. Nel caso in cui due candidati della stessa lista abbiano lo stesso cognome, è necessario sempre scrivere nome e cognome a fianco del contrassegno, a pena di annullamento della preferenza. L'espressione di due preferenze per candidati circoscrizionali appartenenti allo stesso genere comporta l'annullamento della seconda preferenza. A cura di Annalisa Cangemi 07:30 Come si vota alle elezioni in Liguria 2024 L’elettore può esprimere la propria volontà attraverso il voto in diverse modalità: L'elettore può votare tracciando un segno sul relativo contrassegno per una lista provinciale. Quando l'elettore esprime il voto per una lista provinciale, questo si intende espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla stessa lista.

L'elettore può votare esprimendo il voto di preferenza a fianco del contrassegno di una lista provinciale scrivendo il cognome o il nome e cognome in caso di omonimia del candidato tracciando un segno sul contrassegno. Si possono esprimere una o due preferenze. Se si esprimono due preferenze occorre indicare candidati di genere diverso altrimenti la seconda preferenza viene annullata. Anche in questo caso, il voto si intende espresso per la lista provinciale, ma soltanto se il candidato risulta presente in tale lista. E anche in questo caso il voto si intende espresso a favore del candidato Presidente collegato alla stessa lista provinciale.

L’elettore può votare sia per il candidato Presidente tracciando un segno sul suo nome, sia per una lista provinciale a lui collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno oppure scrivendo il cognome o il nome e cognome in caso di omonimia del candidato prescelto accanto al contrassegno della lista provinciale di cui il candidato fa parte.

L’elettore può votare per il solo candidato Presidente, senza esprimere alcun voto di lista provinciale, tracciando un segno sul nome del candidato Presidente prescelto.

Il voto disgiunto: l’elettore può votare per un candidato Presidente, tracciando un segno sul suo nome e scegliere di votare anche per una lista provinciale non collegata al Presidente prescelto, tracciando un segno sul relativo contrassegno e scrivendo il cognome o il nome e cognome in caso di omonimia di un candidato della lista provinciale non collegata al Presidente prescelto, oppure tracciando un segno soltanto sul contrassegno della lista provinciale non collegata prescelta. A cura di Annalisa Cangemi 07:15 Quali documenti portare ai seggi Per votare bisogna essere muniti della propria tessera elettorale e di un documento di identità e recarsi al seggio presso la Sezione elettorale indicata nella tessera elettorale stessa. A cura di Annalisa Cangemi 07:02 Seggi aperti fino alle 15 per il voto in Liguria Si sono aperti i seggi per le elezioni regionali della Liguria. Dopo la giornata di ieri, le operazioni di voto si svolgeranno anche oggi dalle 7 alle ore 15, per eleggere il nuovo Consiglio regionale e per il successore di Giovanni Toti alla presidenza della Regione dopo il terremoto giudiziario iniziato a maggio che ha portato alle dimissioni del governatore uscente. A cura di Annalisa Cangemi 07:01 Le elezioni regionali in Liguria in diretta, ultime notizie su spoglio e risultati Si vota anche oggi in Liguria. I cittadini sono chiamati a scegliere il successore di Giovanni Toti, l'ex presidente di centrodestra, che si è dimesso dopo un'indagine a suo carico. I seggi sono aperti oggi dalle 7 alle 15. Nove i candidati, anche se la sfida è tra il sindaco di Genova, Marco Bucci, sostenuto dal centrodestra, e Andrea Orlando, esponente di del Partito democratico che ha trovato il supporto anche degli altri partiti dell'area di centrosinistra (con l'unica eccezione di Iv). L'affluenza ieri è stata bassa anche a causa del maltempo che ha colpito la Regione: alle 23 si è recato alle urne il 34,68% degli aventi diritto. Nel 2020, alla stessa ora, aveva votato il 39,8% a livello regionale. Oltre ai nove candidati al ruolo di presidente della regione Liguria, sono 570 i candidati al ruolo di consigliere regionale. In provincia di Imperia, di Savona e della Spezia sono 19 le liste, mentre 20 a Genova. Sono 1.348.601 gli elettori liguri chiamati alle urne per eleggere il presidente della regione Liguria e 30 componenti dell'assemblea legislativa. Sul totale degli aventi diritto, 653.064 sono elettori della Città metropolitana di Genova, 161.132 della Provincia di Imperia, 170.806 della Provincia della Spezia, 216.985 della Provincia di Savona e 146.614 quelli all'estero. La partita per il dopo Toti è particolarmente sentita anche a livello nazionale, tanto che venerdì pomeriggio, in chiusura di campagna elettorale, in due distinti palchi allestiti a Genova, i leader del centrosinistra e quelli del centrodestra, compresa la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si sono riuniti per sostenere i propri candidati. Con Orlando, oltre al Pd, si sono schierati anche Movimento cinque stelle e Alleanza verdi e sinistra, e le liste civiche Patto civico riformista, Andrea Orlando presidente e Liguri a testa alta. A sostegno di Bucci ci sono invece Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Unione di centro, Alternativa popolare e le liste civiche Orgoglio Liguria, Vince Liguria. Accanto ai due grandi favoriti, hanno presentato la propria candidatura anche Maria Antonietta Cella, del Partito popolare del nord; Davide Felice, per Forza del popolo; Marco Ferrando, del Partito comunista dei lavoratori; l'ex senatore M5s Nicola Morra, con il movimento Uniti per la Costituzione; Nicola Rollando di Per l'alternativa; Alessandro Rosson, per Indipendenza; e Francesco Toscano, candidato di Democrazia sovrana popolare. A cura di Annalisa Cangemi