Quando arriva l'Assegno di inclusione, Inps: "Dal 26 gennaio i primi pagamenti" Dal 26 gennaio l'Inps inizierà a fare i primi accrediti relativi alle domande per l'Assegno di inclusione presentate tra il 18 dicembre e il 7 gennaio, se il Patto di attivazione digitale (Pad) è stato sottoscritto correttamente.

A cura di Annalisa Girardi

Con il 2024 è entrato ufficialmente in vigore l'Assegno di inclusione. Ancora pochi giorni e arriveranno anche i primi pagamenti: è l'Inps a confermarlo, in una circolare diffusa lo scorso 3 gennaio, in cui precisa che dal 26 gennaio inizierà a fare i primi accrediti relativi alle domande presentate tra il 18 dicembre e il 7 gennaio, o comunque entro la fine del mese, in presenza di un Patto di attivazione digitale (Pad).

Con l'addio al Reddito di cittadinanza, il governo Meloni ha messo in campo l'Assegno di inclusione (Adi) per sostenere i nuclei familiari in condizione di povertà dove sono presenti componenti impossibilitati al lavoro, cioè over 60, minori o disabili.

Quando arriverà il primo assegno dell'Adi

L'Inps ricorda come dallo scorso 18 dicembre sia possibile presentare la domanda per l'accesso al beneficio: per le richieste arrivate da quella data a tutto il mese di gennaio – a condizione che il Pad sia stato sottoscritto con esito positivo – l'erogazione dell'assegno arriverà entro il primo mese del 2024. Se il Pad viene invece sottoscritto successivamente, l'importo sarà riconosciuto a partire dal mese successivo.

La circolare dell'Inps specifica:

Si ricorda che per poter accedere al beneficio è necessario presentare la domanda di ADI, effettuare l’iscrizione al Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare. In caso di sottoscrizione tardiva del PAD, il riconoscimento del beneficio decorrerà dal mese successivo a quello di sottoscrizione del PAD stesso. Per tale motivo l’Istituto ha previsto una campagna di comunicazione per sollecitare i richiedenti la misura per i quali non risulti sottoscritto un Patto di attivazione.

Il calendario dei pagamenti dell'Adi

In generale, il calendario previsto è questo:

Per le domande presentate tra il 18 dicembre 2023 e il 7 gennaio 2024 i pagamenti verrano disposti a partire dal 26 gennaio 2024.

Per le domande presentate tra il 7 e il 31 gennaio 2024 i pagamenti verranno disposti dal 15 gennaio; dal 27 febbraio verrà pagato poi l'importo di febbraio.

Per le domande presentate a febbraio (e nei mesi successivi) i pagamenti saranno disposti dal 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del Pad; i successivi pagamenti, invece, dal 27 del mese di competenza.

