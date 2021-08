Quali Regioni stanno finendo i vaccini contro il Covid e quando arriveranno le nuove dosi Le Regioni continuano a ricevere prenotazioni, sull’onda del green pass obbligatorio che scatterà dalla prossima settimana, ma in alcuni casi c’è grande preoccupazione per le dosi di vaccino contro il Covid: c’è chi ha quasi finito le fiale e comincia a dilazionare gli appuntamenti, mentre il generale Figliuolo assicura dosi extra di Pfizer dalla terza settimana di agosto.

A cura di Tommaso Coluzzi

L'obiettivo del governo e del generale Figliuolo è vaccinare tutti il prima possibile, ma le Regioni cominciano a preoccuparsi seriamente per la quantità di dosi che viene consegnata. Con l'introduzione del green pass obbligatorio per una lunga lista di attività dal 6 agosto, è scattata la corsa per scaricarlo e, di conseguenza, per vaccinarsi. Il boom di richieste, che si è concentrato principalmente nei primi giorni dopo l'annuncio di Draghi, mette pressione sulle Regioni, con i presidenti che chiedono al governo e al commissario straordinario di aumentare le consegne per non andare in seria difficoltà durante le prossime settimane.

Quali Regioni hanno quasi finito le dosi di vaccino contro il Covid

Scorrendo i dati del governo sulla campagna di vaccinazione si capiscono le preoccupazioni delle Regioni: chi più chi meno, tutti stanno esaurendo le scorte. In settimana dovrebbero arrivare nuove consegne, tra martedì e mercoledì, ma la sensazione è quella di galleggiare. Se è vero che negli ultimi giorni, come promesso dal generale Figliuolo, la soglia delle 500mila somministrazioni quotidiane è stata quasi sempre raggiunta, è anche vero che alcune tra le Regioni più popolose, come la Lombardia, stanno progressivamente riducendo il numero di iniezioni giornaliere. Le prenotazioni, infatti, vengono dilazionate nel tempo, in attesa di nuovi carichi di dosi di vaccino contro il Covid. Ci sono Regioni vicine all'aver utilizzato il 100% delle dosi che sono state consegnate: la Lombardia è al 99% e le restano poco più di 120mila dosi; il Veneto è al 97,1% e gli restano circa 160mila dosi; il Lazio è al 96,5% e gli restano poco meno di 250mila dosi. La maggior parte delle Regioni sono oltre il 95% dei vaccini utilizzati: un ottimo risultato, che però pone in primo piano la questione rifornimenti.

Dati dosi somministrate e consegnate per Regione al primo agosto

Il generale Figliuolo dice che arriveranno dosi extra di Pfizer

Questa mattina il generale Figliuolo ha voluto chiarire tutti i dubbi delle Regioni e dei cittadini che, a questo punto, hanno fretta di vaccinarsi contro il Covid: "La campagna vaccinale procede con continuità, con una media superiore alle 500mila somministrazioni al giorno e potrà contare sulla disponibilità di ulteriori dosi di vaccino Pfizer, a partire dalla terza settimana di agosto", fanno sapere dalla struttura commissariale. Come sono state ottenute le dosi extra del vaccino a mRna? Semplice: "Tale fornitura aggiuntiva è stata chiesta e ottenuta nel corso di colloqui tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, centrati sulla disponibilità dei vaccini e alla ridistribuzione tra Paesi Ue". Dalla struttura guidata dal generale sottolineano che "gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid hanno superato quota 32,4 milioni, cifra pari al 60% della platea da vaccinare costituita dai cittadini di età superiore ai 12 anni". Per Figliuolo si tratta di "un traguardo importante che conferma la validità del piano" e assicura: "Il risultato rappresenta una tappa importante verso l'immunità di comunità, che è prevista entro la fine di settembre, con il completamento del ciclo vaccinale da parte dell'80% della platea da vaccinare".