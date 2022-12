Qatargate, anche Eva Kaili confessa: aveva chiesto al padre di nascondere i soldi L’ex vicepresidente del Parlamento europeo ha confessato: Eva Kailli ha confermato di aver chiesto al padre di nascondere i sacchi di denaro provenienti dal Qatar. Ha ammesso di essere a conoscenza delle attività del compagno Francesco Giorgi e di Antonio Panzeri: quest’ultimo ha accusato a sua volta il deputato Marc Tabarella.

A cura di Annalisa Girardi

Dopo il compagno Francesco Giorgi, anche Eva Kaili confessa: l'ormai ex vicepresidente del Parlamento europeo ha raccontato agli inquirenti di aver chiesto al padre di nascondere i sacchi di denaro provenienti dal Qatar e ha ammesso di essere stata completamente a conoscenza delle attività del compagno, portate avanti insieme all'ex eurodeputato Antonio Panzeri. Al momento si trovano tutti in carcere. A dare notizia della confessione di Kaili è il quotidiano belga Le Soir. Anche Panzeri, da parte sua, avrebbe confermato di essere coinvolto nell'organizzazione, ma avrebbe puntato il dito contro Marc Tabarella, deputato europeo socialista e suo ex collega.

Nella sua confessione Kaili avrebbe detto di aver chiesto al padre, che è stato colto con oltre mezzo milione di euro nell'hotel Sofitel, in pieno centro a Bruxelles, di aiutarla a nascondere tutto quel contante. "L'imputata ammette di aver ordinato al padre di nascondere il denaro", ha scritto il giudice istruttore Michael Claise nel mandato di arresto.

Sempre secondo la magistratura belga, l'ex vicepresidente del Parlamento europeo, quando gli inquirenti hanno perquisito l'appartamento di Giorgi, avrebbe cercato di avvertire il padre e Panzeri e altri due eurodeputati, di cui però non vengono fatti i nomi. Gli agenti sono comunque riusciti a sorprendere Panzeri con 600mila euro nel suo appartamento. Il suo coinvolgimento, del resto, sarebbe anche stato provato da alcune registrazioni telefoniche in cui dava istruzioni a Giorgi circa le attività per le quali i due sono poi stati arrestati.

Una volta costretto ad ammettere di essere parte dell'organizzazione, però, Panzeri avrebbe raccontato agli inquirenti che fosse Tabarella il vero beneficiario dei "regali dal Qatar". Secondo l'avvocato dell'eurodeputato belga, però, questo non sarebbe vero.