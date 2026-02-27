Portale della Famiglia e della Genitorialità INPS: a chi si rivolge e come accedere a bonus, congedi e servizi digitali

L’INPS ha presentato il Portale della Famiglia e della Genitorialità, una piattaforma digitale che centralizza prestazioni e servizi per le famiglie italiane e che permette di consultare e richiedere bonus, congedi e sostegni economici in modo semplificato. Ecco come si accede e a chi è rivolto.

L'INPS ha presentato il Portale della Famiglia e della Genitorialità, una piattaforma digitale che raccoglie in un unico spazio le prestazioni e i servizi della Pubblica amministrazione dedicati alle famiglie italiane. L'obiettivo del portale è semplificare l'accesso a bonus, congedi, strumenti di sostegno economico e servizi di prossimità, concentrando in un unico punto informazioni e procedure che in precedenza erano disponibili su più canali o siti diversi. Il portale non introduce dunque dei nuovi benefici, ma organizzerebbe però in maniera più chiara e accessibile quelli già esistenti, rendendo così più diretto e veloce l'accesso alle informazioni e alle richieste.

A chi è rivolto

Il Portale della Famiglia e della Genitorialità è pensato per tutte le famiglie italiane, dai genitori in attesa di un figlio a chi ha bambini o ragazzi a carico, comprese le famiglie con persone con disabilità. Potrà essere utilizzato da chiunque voglia consultare, richiedere o gestire bonus, congedi e strumenti di sostegno economico offerti dall'INPS e dalla Pubblica amministrazione.

Come si accede e come è strutturato

Per entrare nel portale sarà necessario utilizzare lo Spid o la Carta d'identità elettronica, due strumenti che come sappiamo permettono di identificarsi in modo sicuro. Una volta effettuato l'accesso, sarà poi l'interfaccia a guidare l'utente nelle varie fasi.

Le prestazioni e i servizi saranno organizzati seguendo i principali momenti della vita familiare: si troveranno indicazioni e strumenti per chi sta per diventare genitore, con bonus, congedi e sostegni alla nascita, così come risorse dedicate alla crescita dei figli, all'educazione e al supporto economico. La piattaforma raccoglierà poi anche le informazioni relative alle prestazioni per figli o familiari con disabilità e permetterà di orientarsi tra i centri per la famiglia presenti sul territorio, mostrando i servizi disponibili vicino alla propria residenza. Allo stesso tempo, offrirà strumenti per gestire il lavoro domestico e il Libretto di famiglia, così che tutte le informazioni e le prestazioni siano accessibili in un unico spazio digitale pensato per accompagnare le famiglie nelle diverse fasi della loro vita, rendendo, secondo quanto dichiarato, più semplice la consultazione e la richiesta dei servizi senza dover ricorrere a più sportelli o canali separati.

Cosa permette di fare

Sul portale le famiglie potranno gestire l'Isee e altri strumenti di valutazione economica, richiedere l'Assegno Unico Universale e i bonus legati ai figli, compresi i contributi per i nuovi nati o per l'asilo nido, e consultare informazioni su bonus mamme, congedi parentali e altre indennità. Chi ha figli o familiari con disabilità potrà anche accedere alle prestazioni dedicate, mentre strumenti come il Reddito di libertà, l'assegno di inclusione (Adi) e la Carta "Dedicata a te" consentiranno di ottenere più benefici con una sola procedura. La piattaforma permetterà insomma così di presentare domande, consultare informazioni e verificare lo stato delle pratiche senza dover rivolgersi a più sportelli o siti diversi.