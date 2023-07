Pier Silvio Berlusconi dice che non entrerà in politica: “Per ora non scendo in campo” Pier Silvio Berlusconi non scende in campo in politica, almeno per ora: “Non ne ho intenzione, è un mestiere serio – ha detto alla presentazione dei palinsesti Mediaset – oggi non c’è nessuna emergenza, ma qualcosa a livello emotivo si è mosso”. E ha aggiunto: “Ho 54 anni, mio padre ne aveva 58 quando è sceso in politica…”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Non ci sarà un altro Berlusconi in politica, almeno per ora. A negarlo è stato lo stesso protagonista delle voci delle scorse settimane: Pier Silvio Berlusconi, di cui si era parlato in chiave Forza Italia. Era successo anche con Marina e Luigi, ma per l'amministratore delegato di Mediaset-Mfe sembrava esserci qualche possibilità in più. E lui stesso, durante la presentazione dei palinsesti di ieri sera, ha garantito: "Non ho intenzione di scendere in politica". Ma poi ha aggiunto: "La politica è un mestiere serio, che non si impara dall'oggi al domani". Certo è che dopo la morte del padre "qualcosa a livello emotivo si è mosso", ha raccontato. "Ho pensato che il suo rapporto con gli italiani e con l'Italia, fatto di amore e di libertà, è un lascito che deve vivere. Peraltro io ho 54 anni, mio padre ne aveva 58 quando è sceso in politica…".

"Anche mai fosse – ha aggiunto incalzato dai cronisti – non penso che sia giusto lasciare le cose a metà". Perciò "ritengo di dover rimanere a Mediaset a fare il mio mestiere". E poi, "se dovessi sentire qualche tipo di chiamata, pensare di dover dare un servizio agli italiani…". Insomma, per Pier Silvio è tutto un no, ma. Fine delle allusioni: "Ad oggi non c'è nessuna emergenza – ha sottolineato – per la prima volta dopo tanti anni c'è un governo votato dagli elettori, che sta facendo del suo meglio. E penso che Forza Italia debba e possa garantire stabilità al governo".

"Nessuno mai" potrà sostituire Silvio Berlusconi. "Non mi piace la parola emulazione – ha aggiunto – E poi se c'è una cosa che ho imparato è che non dovevo essere come mio padre, soprattutto nel lavoro". Tornando alla politica, invece, Pier Silvio ha spiegato di avere "un buon rapporto con Giorgia Meloni, che conosco da molti anni". E ha aggiunto: "È una persona che stimo, giovane e decisa. Ho una stima personale per il nostro premier".