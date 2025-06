Piantedosi dice che Paragon mente, ma non spiega perché: “Il direttore Cancellato non è stato spiato illegalmente”

video suggerito

Il ministro dell'Interno Piantedosi ha commentato in serata le ultime dichiarazioni rilasciate dall'azienda istraeliana Paragon Solutions sullo spionaggio ai danni del direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato: "Secondo gli atti ufficiali non è stato intercettato illegalmente". Quindi ha detto che da titolare del Viminale ha avuto accesso a informazioni riservate sul caso, ma non è entrato nel merito.

A cura di Annalisa Cangemi

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha detto la sua sul caso dello spyware Graphite, e in particolare sulle ultime dichiarazioni dell'azienda Paragon Solutions. Il produttore israeliano di spyware in una nota ha fatto sapere di aver "offerto al governo e al parlamento italiano un modo per determinare" se il suo sistema fosse stato usato contro il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato. Ma il governo e il Parlamento italiani si sarebbero sfilati. Davanti a questo rifiuto di collaborare, Paragon avrebbe quindi rescisso unilateralmente il contratto.

"È stato pubblicato il 5 giugno il documento del Copasir: secondo gli atti ufficiali non è stato intercettato illegalmente" il direttore di Fanpage Francesco Cancellato, ha detto il titolare del Viminale, ospite a Otto e Mezzo su La 7 rispondendo a una domanda sul caso. Alla domanda se la società Paragon abbia affermato il falso in relazione allo spionaggio ai danni dei giornalisti, Piantedosi ha risposto così: "Da quello che dice il Copasir evidentemente sì".

"Trovo molto strano che ci sia una società che fornisce un servizio del tutto riservato e che invece è stato messo in piazza da questa società", ha detto ancora Piantedosi, salvo poi correggersi quando Lilli Gruber gli ha fatto notare che è stato Meta ad avvertire Cancellato, e anche il cappellano di Mediterranea Don Mattia dello spionaggio. Il ministro ha aggiunto poi di essere a conoscenza di alcune delle informazioni in qualità di titolare del Viminale, ma non è entrato nel merito.

Cosa ha detto Paragon sulle intercettazioni illegali ai danni di Fanpage.it

L'azienda che ha prodotto lo spyware Graphite, Paragons Solutions, ha fatto sapere in una nota di aver offerto sia al governo che al Parlamento italiano una via per determinare se il suo sistema fosse stato utilizzato contro il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato "in violazione della legge italiana e dei termini contrattuali". L'azienda ha quindi accusato il governo di non aver voluto utilizzare gli strumenti messi a disposizione: "Poiché le autorità italiane hanno scelto di non procedere con questa soluzione, Paragon ha risolto i suoi contratti in Italia".

I Servizi segreti hanno però risposto, sostenendo che la proposta di Paragon non era accettabile perché si sarebbe trattato di "pratiche invasive, non verificabili nell'ampiezza, nei risultati e nel metodo e, pertanto, non conformi alle esigenze di sicurezza nazionale".

Le stesse fonti del Dis sono intervenute anche per smentire l'interruzione unilaterale da parte di Paragon dei contratti, spiegando che il 14 febbraio scorso le Agenzie di intelligence e Paragon Solutions "decisero di comune accordo la sospensione dell'uso dello spyware Graphite. La notizia ebbe grande evidenza mediatica, senza incontrare mai rettifica o smentita da alcuna delle parti. Fra Agenzie di intelligence e Paragon in data 12 aprile 2025 si è poi pervenuti alla decisione di siglare il ‘documento che conclude le relazioni commerciali fra le parti, senza ulteriori richieste o incombenze'. Quindi, non vi è mai stata rescissione unilaterale a seguito di presunte condotte illegali delle Agenzie di intelligence italiane".

Il Comitato parlamentare oggi pomeriggio ha smentito l'ultima versione di Paragon, preannunciando di essere pronto a desecretare i contenuti dell'audizione dell'azienda: "Il Comitato si riserva di desecretare, in via straordinaria il resoconto stenografico della citata audizione anche a tutela della serietà del lavoro svolto la cui ampiezza e livello di approfondimento, senza precedenti, si sono spinti ben oltre le consuete attività di verifica e hanno visto, per la prima volta, un riscontro personale diretto da parte dei componenti del Copasir che hanno potuto interrogare, peraltro, il sistema usato per le captazioni".