Perché ora la Lega vuole togliere i soldi all'Organizzazione mondiale della Sanità "Perché non spostare i 100 milioni italiani destinati all'Oms e usarli per il sistema sanitario nazionale?": è l'ultima proposta della Lega, che ora vuole tagliare i finanziamenti dovuti da ogni Stato membro all'Organizzazione mondiale della Sanità.

A cura di Annalisa Girardi

Togliere i fondi all'Oms, cioè all'Organizzazione mondiale della Sanità. È l'ultima idea della Lega, che ha suggerito di intascare i fondi che il nostro Paese versa in quanto Stato membro, per poi utilizzarli nel Servizio sanitario nazionale. "Garantire l’efficienza del nostro Sistema Sanitario è una priorità del Governo, come dimostra lo stanziamento record per la Salute nell’ultima legge di Bilancio. Tuttavia si può fare ancora meglio usando risorse che – ad oggi – non vengono gestite appropriatamente, come ad esempio i circa 100 milioni che, tra contributi regionali, nazionali ed europei ogni anno l’Italia versa all’Oms", si legge in un post diffuso sui social dal canale del Carroccio.

Che poi prosegue: "Anziché finanziare un ente che non ha certamente aiutato il nostro Paese negli ultimi anni e che chiede più denaro e potere sulla salute degli italiani, perché non usare quella somma per assumere più medici e sostenere l’apertura di ospedali".

Non è la prima volta che la Lega si dimostra particolarmente critica con l'Oms, dalla storia delle linee guida sulla sessualità infantile a in generale la gestione della pandemia di coronavirus.

L'Oms è l'Agenzia dell'Onu per tutte le questioni sanitarie, che ha l'obiettivo di raggiungere, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute. È stata istituita nel 1948 e l'Italia è stata tra i primi Paesi ad aderirvi.Come specifica il ministero della Salute:

L’OMS è l’organismo di indirizzo e coordinamento in materia di salute all’interno del sistema delle Nazioni Unite. Tra le altre funzioni, è impegnata a fornire una guida sulle questioni sanitarie globali, indirizzare la ricerca sanitaria, stabilire norme e standard e formulare scelte di politica sanitaria basate sull’evidenza scientifica; inoltre, garantisce assistenza tecnica agli Stati Membri, monitora e valuta le tendenze in ambito sanitario, finanzia la ricerca medica e fornisce aiuti di emergenza in caso di calamità.

Per quanto riguarda i finanziamenti, invece, è lo stesso portale dell'Oms a fare chiarezza, spiegando che i fondi a disposizione vengono forniti dagli Stati membri come parte della loro appartenenza all'Organizzazione: "L’Oms riceve finanziamenti attraverso quote associative pagate dagli Stati membri e contributi volontari da parte degli Stati membri e di altri partner. Calcolate come percentuale del prodotto interno lordo di ciascun paese, le quote associative vengono valutate ogni due anni presso l’Assemblea Mondiale della Sanità". E ancora: "Meno del 20% del budget totale dell’Oms proviene dalle quote associative, mentre il resto proviene da contributi volontari, in gran parte provenienti dagli Stati membri e da altre organizzazioni delle Nazioni Unite, organizzazioni intergovernative, fondazioni filantropiche, settore privato e altre fonti".