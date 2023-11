Per Vespa nessuno in Spagna e UK sa i nomi dei presidente della repubblica (e infatti non esistono) In un video diffuso sui social a favore del premierato, Bruno Vespa dice che in Spagna e Regno Unito nessuno conosce i nomi dei presidenti della Repubblica. Ma infatti questi non esistono: Spagna e UK sono delle monarchie.

A cura di Annalisa Girardi

Gaffe per Bruno Vespa, che in un video diffuso sui social a favore del premierato cita i presidenti della Repubblica di Spagna e Inghilterra. Peccato che questi non esistano: Regno Unito e Spagna sono delle monarchie. Il giornalista, cercando di spiegare perché non dovrebbe essere un problema rafforzare poteri e ruolo del presidente del Consiglio – come vuole fare Giorgia Meloni nella sua riforma costituzionale -sottolinea come in Paesi del calibro di Inghilterra e Spagna nemmeno si conosca il nome del presidente della Repubblica. Senza ricordare, probabilmente, che sarebbe impossibile conoscerli anche per i più attenti, dal momento che in questi Paesi non esista un presidente della Repubblica.

"Ora questo governo vuole fare l'elezione diretta del presidente del Consiglio nella maniera più light possibile. Nel senso che la chiave sta nei poteri del presidente della Repubblica, e questo progetto non lo tocca. I primi ministri di (lasciamo stare Macron che è padrone) di Inghilterra, Spagna e Germania contano infinitamente più dei loro presidenti della Repubblica, uno non sa nemmeno come si chiamano", dice Vespa nel video diffuso sui social dal canale di Porta a Porta.

Nei commenti al filmato molti utenti si sono affrettati a segnalare l'errore. "Nessuno sa il nome del presidente della Repubblica di Spagna e Inghilterra perché questi due Paesi non sono repubbliche, ma monarchie parlamentari". Oltre al primo ministro, quindi, il sistema non prevede un presidente della Repubblica, ma un Re o una Regina.

L'esempio di Vespa in difesa del premierato, quindi, non è esattamente calzante. Ad ogni modo il giornalista conclude: "Io non ho capito tutto questo pericolo dove stia".