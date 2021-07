"La pandemia è ancora in pieno corso; la crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più poveri; malgrado questo – ed è scandaloso – non cessano i conflitti armati e si rafforzano gli arsenali militari. E questo è lo scandalo di oggi": lo ha detto Papa Francesco nel suo messaggio Urbi et Orbi della domenica di Pasqua. Dopo la mobilitazione delle società pacifiste nei giorni scorsi, anche il Pontefice è intervenuto per commentare il via libera in Parlamento delle risoluzioni elaborate nelle commissioni Difesa alla Camera e al Senato che vorrebbero destinare una parte dei 209 miliardi del Recovery Plan al settore militare.

In caso di via libera del governo Draghi, che non si è ancora espresso sulla questione delle risorse europee all'industria delle armi, il settore potrebbe ricevere ulteriori finanziamenti, stanziati a Bruxelles per rilanciare le economie europee dopo l'emergenza coronavirus, per produrre nuove armi "green" e innovare le tecnologie militari. "Anche se green le bombe sono sempre strumenti di morte, non portano sviluppo, non producono utili, non garantiscono futuro. Denunciamo la manovra dell’industria bellica per mettere le mani sui una parte dei fondi europei destinati alla Next Generation", ha commentato Rete italiana Pace e disarmo.

Nel suo messaggio di Pasqua, Papa Bergoglio non ha parlato solo dei soldi alle armi. Ha anche parlato della difficile situazione in cui vive il Paese a causa della pandemia di coronavirus che "purtroppo ha aumentato drammaticamente il numero dei poveri e la disperazione di migliaia di persone". E ha infine rivolto un pensiero ai migranti, chiedendo solidarietà ai Paesi verso cui viaggiano le persone in fuga da guerre, violenze e discriminazioni: "La luce del Risorto sia fonte di rinascita per i migranti, in fuga da guerra e miseria. Nei loro volti riconosciamo il volto sfigurato e sofferente del Signore che sale al Calvario. Non manchino loro segni concreti di solidarietà e di fraternità umana, pegno della vittoria della vita sulla morte che celebriamo in questo giorno", ha detto.