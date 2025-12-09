Pensioni, la Lega dice che l’aumento di tre mesi dei requisiti sarà cancellato nel 2026: cosa cambia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Manovra 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua in commissione Bilancio al Senato l'esame della manovra, che dopo l'ok di Palazzo Madama – l'approdo in Aula è previsto non prima del 16 dicembre – dovrà essere approvata senza modifiche alla Camera entro il 31 dicembre.

Sul fronte pensioni, nonostante la battaglia portata avanti dalla Lega, non si riuscirà a bloccare il meccanismo di adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita, per cui è previsto un incremento di tre mesi, anche se diluito nel prossimo triennio. Dal 2027 quindi l’età per andare in pensione aumenterà: nel 2026 l'età pensionabile resta confermata a 67 anni; dal 1 gennaio 2027 invece l'età pensionabile salirà a 67 anni e 1 mese; e dal 1 gennaio 2028 salirà a 67 anni e 3 mesi. Ora la Lega sostiene che il prossimo anno il governo intende sospendere del tutto l'aumento previsto dal 2027.

Il sottosegretario al Lavoro e vicesegretario della Lega Claudio Durigon in un'intervista alla ‘Stampa' oggi ha spiegato che "se non si riuscirà sterilizzare il meccanismo (di aumento dell'età pensionabile ndr) già quest'anno lo si farà certamente il prossimo", e ha detto che anche il ministro dell'Economia Giorgetti sarebbe d'accordo.

In parallelo si punta poi a potenziare la flessibilità in uscita rafforzando i contratti di espansione "perché in Italia ci sono troppi over 60 al lavoro, mentre le nostre imprese per essere piu' efficienti hanno bisogno di assumere giovani". L'aumento dell'età pensionabile però al momento è previsto per i lavoratori che usciranno dal lavoro nei prossimi anni: "Premesso che i conti dell'Inps sono in buona salute e che il nostro sistema previdenziale è assolutamente sostenibile, va detto che sull'età pensionabile siamo già intervenuti abbattendo l'aumento previsto per il 2027 quando i requisiti per lasciare il lavoro aumenteranno di un solo mese anziché di tre. E come ha già spiegato anche il ministro dell'Economia – ha sottolineato Durigon – abbiamo tutto il tempo per poter annullare questo aumento nel corso del 2026. Come Lega proponiamo alla maggioranza di farlo già con questa finanziaria o altrimenti di farlo il prossimo anno: per quanto mi riguarda mi sento di garantire che al più tardi nel 2026 introdurremo la sospensione totale dell'aumento dell'età pensionabile per cui poi nel 2027 non ci sarà alcun aumento".

Per quanto riguarda Opzione donna e Quota 103, le due misure non sono state riconfermate: "Anche su queste misure ci sono vari emendamenti, ma sono in valutazione. Questa settimana cercheremo di capire cosa si riesce a fare tenendo presente che però non tutti sono convinti che sia utile intervenire", ha spiegato. Il rischio è di rimanere senza strumenti di flessibilità in uscita, ha fatto notare il giornalista: "La cosa più utile è rifinanziare i contratti espansione che oggi interessano solo alcuni settori in sofferenza e che potremmo estendere reperendo i fondi necessari", ha risposto il sottosegretario.

Si deve percorrere questa strada "perché purtroppo abbiamo un'alta percentuale di over 60 che ancora lavorano e questo non ci permette di aggredire il mercato del lavoro per far entrare piu' giovani nelle imprese in modo da renderle più efficienti nel momento in cui sta sempre più prendendo piede l'intelligenza artificiale. A livello europeo siamo il Paese col più basso tasso percentuale di giovani occupati nel mondo del lavoro, siamo attorno al 4 per cento mentre gli altri viaggiano tra l'8 ed il 12 per cento".

Altra questione affrontata nell'intervista è quella della fuga dei giovani all'estero: "I numeri di questo esodo sono pazzeschi. Per arginare questo fenomeno bisogna mettere in campo una flat tax al 5 per cento in modo da legare i giovani alle aziende del loro territorio e all'Italia evitando di disperdere professionalità importanti. L'obiettivo, per chi ha un reddito lordo inferiore a 35mila euro, è di avere busta paga fino a 200, 250 fino a 300 euro in più".

In futuro però le pensioni saranno sempre più ridotte, e la soluzione, secondo il membro del governo, è spingere sulla "previdenza complementare. Da sempre sono convinto che si debba trovare una formula quasi obbligatoria per finanziarla. È uno strumento nato nel 2005 per dare un sostegno forte al sistema contributivo, riguarda le imprese con più di 50 dipendenti ma non tutte versano. E' una misura che tra l'altro non incide sui bilanci delle imprese perché questo costo va tutto in ammortamento e come governo vorremmo certamente metterla in campo".