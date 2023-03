Pensioni, al via Quota 103: come fare domanda online all’Inps per l’anticipo pensionistico nel 2023 Le domande online per quota 103 sono aperte sul sito dell’Inps. L’anticipo pensionistico per il 2023 è rivolto a chi ha almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi. Ecco come fare domanda online e quando arriverà l’assegno.

Da oggi, 15 marzo 2023, è disponibile sul sito dell'Inps la domanda online per quota 103, cioè per accedere alla pensione anticipata flessibile Per fare richiesta è sufficiente recarsi sul sito, nella sezione dedicata alle domande di pensione, e selezionare la pensione anticipata (sulla stessa pagina si può presentare la richiesta anche per la pensione di vecchiaia, di anzianità, di invalidità, di sostegno, pensione per stranieri…).

Per procedere bisogna poi cliccare su "Utilizza il servizio" e accedere alla propria area riservata del sito Inps. Si può accedere con le credenziali Spid, oppure con la Carta d'identità elettronica o con la Carta nazionale dei servizi. L'anticipo pensionistico di quota 103 è stato previsto dal governo Meloni a dicembre 2022, in via sperimentale per il 2023, ed è uno dei modi principali per andare in pensione prima dei 67 anni in Italia.

Chi può fare domanda per andare in pensione in anticipo

Quota 103 si rivolge a lavoratrici e lavoratori che entro il 31 dicembre 2023 raggiungono i requisiti di almeno 62 anni di età e almeno 41 anni di contributi versati. Nella sua nuova comunicazione su quota 103, l'Inps ha ricordato che da quando si inizia a ricevere la pensione anticipata e fino a quando non si raggiunge l'età prevista per la pensione di vecchiaia (67 anni), la pensione non può essere cumulata con redditi da lavoro dipendente o autonomo. Chi prende quota 103, insomma, deve smettere di lavorare. C'è una sola eccezione, cioè quella del "lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui".

Quando arriva l'assegno di quota 103

Dal momento in cui si sono raggiunti i requisiti previsti, devono passare tre mesi prima di ottenere la pensione. In ogni caso, non si potrà ricevere l'assegno prima de 1° aprile 2023, anche se si sono raggiunti i requisiti necessari già nel 2022. Queste sono le regole per chi lavora nel settore privato. I dipendenti delle pubbliche amministrazione, invece, dovranno aspettare sei mesi dal momento in cui raggiungono i requisiti per avere il pagamento pensionistico, e in ogni caso questo non potrà arrivare prima del 1° agosto 2023.

Quanto si prende con l'anticipo pensionistico di quota 103

L'Inps ha sottolineato anche che la pensione anticipata di quota 103 ha un importo limitato. Fin quando non si raggiungono i 67 anni – e quindi si inizia a ricevere la pensione di anzianità vera e propria – l'assegno pensionistico non può superare la soglia di cinque volte la pensione minima. Per il 2023, questo è importo è fissato poco sotto i 3mila euro: per la precisione, 2.818,65 euro al mese come limite massimo. Da quando scatta la pensione di anzianità, invece, l'importo sarà calcolato normalmente e potrà anche superare questa soglia.