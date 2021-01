Ieri sera è stato assegnato un porto alla nave della ong spagnola Open Arms, con a bordo 265 migranti salvati a Capodanno in due diversi interventi di soccorso nel Mediterraneo centrale. L'imbarcazione umanitaria ha fatto rotta verso Porto Empedocle (Ag), dove arriverà in mattinata. In una prima operazione sono state tratte in salvo 169 persone e in una seconda altre 96. La nave si trova adesso al largo delle coste siciliane.

"Una notte complicata per le 265 persone a bordo Open Arms e per l'equipaggio. Abbiamo distribuito coperte d'emergenza per ripararle da freddo e pioggia. Continuiamo a navigare verso Porto Empedocle, dove attenderemo istruzioni", spiegano dalla ong.

Il primo gruppo di migranti è stato salvato la sera del 31 dicembre: si trattava di 157 uomini e 12 donne, oltre a 40 minori tra cui 6 bambini. La maggior parte di loro sono eritrei. Ma ci sono anche migranti provenienti anche da Bangladesh, Etiopia, Sudan e Libia. Il primo soccorso è avvenuto nel pomeriggio del 31, a circa 80 miglia da Lampedusa.

"Sarà una notte difficile in coperta, il tempo è peggiorato, piove e fa freddo. Dopo il rifiuto di Malta, l'Italia assegna Porto Empedocle come porto di sbarco – avevano scritto dalla Open Arms sui social dando l'annuncio dell'assegnazione del porto per lo sbarco -. Siamo felici per le persone a bordo, un pensiero va a chi questa notte affronterà il temporale su una barca alla deriva". Stando a quanto si apprende il pattugliatore, quando giungerà a Porto Empedocle, non entrerà in porto. I migranti, prima dell'eventuale sbarco, dovranno infatti essere sottoposti a tampone anti-Covid. Quindi dovranno trascorrere un periodo di quarantena a bordo della nave Rhapsody, che si trova in rada a Porto Emepdocle.

La nave verrà raggiunta, con le motovedette, dai medici dell'Usmaf, che effettueranno i test. Ad esito ottenuto i circa 50 minorenni presenti verranno trasbordati sulle motovedette e giungeranno alla banchina di Porto Empedocle. Ad attenderli ci sono le pattuglie della polizia e due autobus. I minorenni, che risulteranno negativi al Covid-19, verranno trasferiti nel centro d'accoglienza Villa Sikania di Siculiana (Ag) dove dovranno effettuare la sorveglianza sanitaria anti-coronavirus. Tutti gli altri migranti, circa 215 adulti, verranno invece trasbordati, sempre con le motovedette, sulla nave quarantena.

Matteo Salvini: "Continua la pacchia"

Oggi Matteo Salvini, leader della Lega, commenta così la notizia su Facebook: "E ti pareva… Anno nuovo, vecchi sbarchi, la pacchia continua. P.s. La notizia non la troverete nelle homepage dei giornali, ovviamente".

"Dopo Catania, sabato prossimo sarò in tribunale a Palermo per un altro processo, quello sul caso della ong spagnola Open Arms (la stessa che in queste ore pretende di far sbarcare in Italia altri 265 immigrati clandestini)", ha scritto invece ieri. Il riferimento è all'udienza del 9 gennaio, quando il segretario del Carroccio dovrà rispondere a Palermo della vicenda della Open arms, avvenuta nell'agosto del 2019, quando Salvini era ministro dell’Interno. Per l'accusa di sequestro di persona Salvini rischia fino a 15 anni di carcere.