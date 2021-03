Il procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi, chiede il rinvio a giudizio per Matteo Salvini nel caso Open Arms. Il leader della Lega è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per aver trattenuto "illecitamente" 147 migranti a bordo della nave umanitaria spagnola nell'agosto del 2019. Diversamente dal caso Gregoretti, per cui la procura di Catania ha chiesto il non luogo a procedere, i magistrati di Palermo chiedono che l'ex ministro dell'Interno vada a processo.