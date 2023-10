Oggi manifestazione Cgil a Roma contro il governo Meloni: ci sono Schlein e M5s, non Calenda e Renzi Oggi, sabato 7 ottobre 2023, la Cgil sarà in piazza con diverse forze politiche: Pd, Movimento 5 Stelle (senza Giuseppe Conte) e Alleanza Verdi-Sinistra. Lo slogan sarà: “La via maestra. Insieme per la Costituzione”. Si è tirato fuori Carlo Calenda, che ha criticato l’iniziativa: “Elencano problemi ed evitano le soluzioni”.

A cura di Luca Pons

Oggi, 7 ottobre 2023, si svolge a Roma la manifestazione indetta dalla Cgil: parteciperanno oltre 100 associazioni, sotto lo slogan "La via maestra. Insieme per la Costituzione". Due cortei diversi partiranno attorno alle 13.30 da piazza della Repubblica e da piazzale dei Partigiani, per poi convergere in piazza San Giovanni, dove si terranno una serie di interventi dal palco. Tra i temi posti ci saranno la precarietà del lavoro, il contrasto alla povertà, l'aumento dei fondi per scuola e sanità, la tutela dell'ambiente: molti di questi rientrano tra le richieste di sindacati e opposizioni per la prossima legge di bilancio del governo Meloni. A chiudere, attorno alle 17, sarà il segretario della Cgil Maurizio Landini.

La stima degli organizzatori è che ci saranno almeno 50mila persone, molte provenienti da fuori Roma con dei bus organizzati. Prenderanno parte all'iniziativa diverse forze politiche: il Pd sarà rappresentato anche da Elly Schlein, che comunque non salirà sul palco, oltre che dal capogruppo al Senato Francesco Boccia e altri esponenti. Schlein ha commentato questa mattina: "Saremo convintamente in piazza al fianco delle Cgil e di tutte quelle persone che sono stanche di vedere il sistema sanitario pubblico messo a repentaglio dai tagli del governo di Giorgia Meloni, al fianco di tutte le persone che chiedono giustizia sociale e salari dignitosi".

Per il Movimento 5 stelle invece non ci sarà Giuseppe Conte, in viaggio a Foggia per elezioni comunali di domani, ma una delegazione di parlamentari. Conte ha dichiarato: "Il Movimento è presente alla manifestazione con una importante delegazione, io sono qui a constatare e ribadire le difficoltà degli italiani, non solo le fasce più fragili ma anche il ceto medio. Questo governo non se ne rende conto e fa delle misure di bilancio che non danno nessuna prospettiva di crescita". Sfileranno anche Angelo Bonelli di Europa Verde e Nicola Fratoianni di Sinistra italiana.

Hanno già annunciato la loro assenza Italia viva, +Europa e Azione. In particolare, Carlo Calenda ha diffuso un lungo messaggio in cui spiega il perché della scelta di non partecipare: ha parlato di "contraddizioni" e "settarismo", dicendo che alla manifestazione i partecipanti "elencheranno problemi ed eviteranno soluzioni", e parleranno di "una piattaforma politica populista e irrealizzabile erede di quella dei 5S". Poi ha attaccato: "Spiegheranno che la Costituzione è solo loro. Solo della sinistra. Come la Resistenza. Come Bella Ciao. Come l’ideale di libertà. E così facendo tradiranno lo spirito della Costituzione e della Resistenza".

Anche associazioni di studenti come l'Udu (Unione degli universitari) prenderanno parte alla protesta. "Pianteremo simbolicamente alcune tende ed esporremo dei libri, per denunciare il caro-affitti e il caro-libri", ha fatto sapere l'Udu. "Abbiamo aderito convintamente alla manifestazione e chiediamo che si applichi finalmente l'articolo 34 della Costituzione, garantendo il diritto all'istruzione anche agli studenti più bisognosi tramite finanziamenti adeguati in borse di studio e residenze pubbliche".