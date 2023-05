Nuove regole per andare in pensione con Quota 103, cosa cambia con l’aggiornamento dell’Inps L’Inps ha diffuso un nuovo comunicato su Quota 103, ricordando le regole per andare in pensione anticipata e spiegando che è necessario maturare i requisiti entro la fine dell’anno.

A cura di Tommaso Coluzzi

L'Inps ha aggiornato pochi giorni fa le procedure di liquidazione della pensione anticipata flessibile con Quota 103. La novità è stata annunciata dall'ente previdenziale con un comunicato in cui vengono illustrate le regole, le finestre, le tempistiche e le differenze di trattamento a seconda della categoria di cui si parla. Lo scivolo previsto dall'ultima legge di Bilancio – per evitare il ritorno secco alla legge Fornero – è entrato in vigore già dall'inizio dell'anno e rappresenterà una delle poche alternative per andare in pensione anticipata nel 2023, anche perché su Opzione Donna il governo ha deciso di non fare passi indietro.

Nel comunicato, l'Inps ricorda che i requisiti anagrafici per andare in pensione con Quota 103 sono i 62 anni di età e i 41 di contributi. Il termine massimo per maturarli, viene specificato dall'ente previdenziale, è il 31 dicembre 2023. L'importante, in ogni caso, è raggiungere i due requisiti anagrafici, poi bisogna aspettare l'apertura della finestra, che varia a seconda di una serie di fattori.

Le alternative sono principalmente due. La prima: la finestra si apre dopo un periodo di tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi. In questo caso la decorrenza della pensione non può comunque essere precedente al primo aprile 2023. La seconda: la finestra si apre dopo sei mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. In questo caso la decorrenza della pensione non può comunque essere precedente al primo agosto 2023.

Leggi anche Il governo Meloni approva la norma Fuortes, il cambio al vertice della Rai si avvicina

L'Inps ricorda anche che le modalità di accesso alla pensione per il personale Afam e della scuola restano invariate: al primo novembre nel primo caso e al primo settembre nel secondo, nell'anno di raggiungimento dei requisiti, anche se vengono maturati successivamente alle due date ma nello stesso anno solare.