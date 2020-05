La Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno con il quale si impegna il governo a eliminare il brevetto sui vaccini contro il Covid-19. Ad annunciarlo è l’ex ministro della Salute e deputata del Movimento 5 Stelle, Giulia Grillo. Si tratta di un odg al decreto Covid in discussione a Montecitorio. Grillo esulta su Facebook per la decisione dell’Aula: “Approvato! L’Ordine del Giorno a mia firma con il quale si impegna il governo ad eliminare il brevetto sui vaccini contro il Covid-19, è stato accolto con pieno parere favorevole. È impensabile che qualcuno possa arricchirsi sfruttando una pandemia, dobbiamo mettere in campo ogni azione possibile, di concerto anche con gli Paesi europei, per far sì che brevetti e monopoli non limitino l’accesso alle cure e che i fornitori possano produrre questi prodotti in regime di libera concorrenza”. Grillo sottolinea come sul tema si sia già espresso Medici Senza Frontiere, lanciando un appello al quale hanno già risposto alcuni paesi come Canada, Cile, Ecuador e Germania. Grillo rivolge quindi un appello all’Ue: “Tutta l’Europa si impegni per rimuovere qualsiasi ostacolo”.

Il testo dell’odg approvato alla Camera

È la stessa Grillo a riportare il testo dell’odg al decreto Covid approvato dalla Camera. La premessa consiste proprio nell’appello di Medici Senza Frontiere, che “ha avviato una campagna in cui chiede che non siano depositati brevetti su farmaci, test diagnostici e vaccini utili per la risposta alla pandemia di Covid-19”. Inoltre, si sottolinea che Canada, Cile, Ecuador e Germania “hanno già preso provvedimenti emettendo una licenza obbligatoria per i farmaci, i vaccini e altri strumenti medici destinati al trattamento del Covid-19”.

La Camera impegna il governo su brevetti vaccini

L’ordine del giorno premette che bisogna tener conto del fatto che “la rimozione dei brevetti e di altri ostacoli è fondamentale per garantire che vi siano sufficienti fornitori a produrre e vendere questi prodotti a prezzi accessibili e in regime di libera concorrenza”. Va inoltre considerato che prezzi elevati ed eventuali monopoli “comporteranno il razionamento di medicinali, test e vaccini”. Per queste motivazioni l’odg impegna il governo “a valutare l'opportunità di adottare ogni più opportuna iniziativa all’interno dell’Unione europea al fine di individuare una politica comune in merito alle licenze obbligatorie per i vaccini destinati al trattamento del Covid-19”.