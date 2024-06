video suggerito

Morte Satnam Singh, per Mattarella il rifiuto del soccorso è lontano dai nostri valori Il Presidente della Repubblica Mattarella condanna il mancato soccorso a Latina al bracciante agricolo Satnam Singh, morto in seguito a un incidente sul lavoro. Per il Capo dello Stato lo sfruttamento del lavoro "va ovunque contrastato, eliminato totalmente e sanzionato".

A cura di Annalisa Cangemi

"Il volontariato, nelle sue diverse forme, è un orgoglio del nostro Paese. Trasmette energia preziosa. I valori che esprime sono parte della cultura, e dell'identità stessa, del nostro popolo. Questo è il carattere dell'Italia, ampiamente diffuso nella concreta vita quotidiana ed è quel che la rende, in conformità alla sua storia, un Paese di grande civiltà. Contro questa grande civiltà stridono – gravi ed estranei – episodi e comportamenti come quello registrato tre giorni addietro, quando il giovane Satnamn Singh lavoratore immigrato è morto, vedendosi rifiutare soccorso e assistenza, dopo l'ennesimo tragico incidente sul lavoro". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Solferino per il 160^ anniversario della croce Rossa Italiana, citando la tragica vicenda del bracciante 31enne indiano, morto dopo aver avuto un incidente nell’azienda agricola a Latina dove lavorava in nero: Satnam Singh era stato abbandonato davanti casa dal suo datore di lavoro, con il braccio tranciato.

"Una forma di lavoro – ha aggiunto il Capo dello Stato – che si manifesta con caratteri disumani e che rientra in un fenomeno – che affiora non di rado – di sfruttamento del lavoro dei più deboli e indifesi, con modalità e condizioni illegali e crudeli. Fenomeno che, con rigore e fermezza, va ovunque contrastato, eliminato totalmente e sanzionato, evitando di fornire l'erronea e inaccettabile impressione che venga tollerato ignorandolo".

"Contro questi fenomeni – ha sottolineato – risaltano e rassicurano i valori e il messaggio che diffonde la Croce Rossa, Mostrando interpretazione concreta al rispetto della dignità di ogni persona, di solidarietà, di contributo dell'Italia alla crescita civile in ogni luogo e in ogni momento".

In questo momento è in corso a Latina una manifestazione contro il caporalato, a cui partecipano anche i partiti del centrosinistra. La piazza è stata convocata dalla Cgil per protestare in ricordo di Satnam Singh. Fra i presenti, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, deputato di Avs, e una delegazione regionale del movimento 5 stelle guidata dal capogruppo nel Consiglio regionale del Lazio, Adriano Zuccalà.