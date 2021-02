La consultazione della base sul nuovo statuto del M5s non ha dato gli esiti sperati. Arriva l'ok della base al comitato direttivo che sostituirà la figura del capo politico del Movimento. Ma dopo la prima convocazione non si è raggiunta la maggioranza assoluta, che è necessaria per modificare lo Statuto, come previsto dall'articolo 6 dello statuto del MoVimento 5 Stelle.

Si sono espressi infatti solo 27.158 iscritti su 119.630 aventi diritto, secondo quanto rende noto un post sul Blog delle stelle. "Sono state espresse complessivamente 168.952 preferenze da parte degli aventi diritto al voto e per i 6 quesiti hanno partecipato alle votazioni da un minimo di 27.158 di iscritti a un massimo di 29.133", scrivono sul Blog. Si procederà quindi con la seconda convocazione dell'Assemblea degli iscritti dalle 12 di martedì 16 febbraio 2021 fino alle 12 di mercoledì 17 febbraio. Tra i votanti l'83,5% ha detto sì al comitato direttivo.

I quesiti posti ai militanti erano un tutto sei. Tra questi, il più importante riguarda appunto l'introduzione, al posto del capo politico (ruolo al momento ricoperto da Vito Crimi) di un Comitato direttivo composto da cinque membri, della durata di tre anni, al cui interno, a rotazione annuale, è individuato un membro che svolge le funzioni di rappresentante legale. "Qualora non fosse approvata la modifica statutaria sarà invece indetta, ai sensi dell'art. 7 comma d dello Statuto, la votazione del nuovo capo politico". Questa possibilità era specificata nel post pubblicato sul Blog delle Stelle lunedì scorso, 8 febbraio.

Ecco del dettaglio le votazioni: