Ministro Crosetto sospende il generale Vannacci per 11 mesi con stipendio dimezzato per il suo libro Il libro del generale Vannacci, Il mondo al contrario, ha compromesso "il prestigio e la reputazione" dell'Esercito italiano ed è stato un segno di scarsa responsabilità. Per questo, il ministero della Difesa lo ha sospeso per undici mesi per motivi disciplinari, con stipendio dimezzato. Il suo legale ha annunciato il ricorso al Tar.

A cura di Luca Pons

Dopo le inchieste per truffa e peculato e l'indagine per istigazione all'odio razziale, per il generale Vannacci arriva anche la sospensione disciplinare da parte del ministero della Difesa. Il dicastero guidato da Guido Crosetto ha stabilito una sospensione disciplinare dall'impiego per 11 mesi, come ha fatto sapere il suo avvocato Giorgio Carta all'agenzia Adnkronos. Per questo periodo scatterà anche la detrazione dell'anzianità e lo stipendio sarà dimezzato. Il legale ha già annunciato che ci sarà un immediato ricorso al Tar per chiedere di sospendere la misura.

Il motivo per la sospensione è proprio quello che ha reso celebre il generale la scorsa estate: il suo libro Il mondo al contrario, accusato di razzismo, omofobia e misoginia. Subito dopo la pubblicazione, il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva parlato di "farneticazioni personali", prendendo le distanze dallo scritto. Era poi seguita una polemica anche politica, con l'apertura di un provvedimento disciplinare interno. Adesso è arrivata la punizione.

Il motivo, secondo quanto ha riportato l'avvocato di Vannacci, è che la pubblicazione del libro ha denotato "carenza del senso di responsabilità", e in più non ha rispettato il "principio di neutralità/terzietà della Forza Armata", di fatto "compromettendo il prestigio e la reputazione dell'Amministrazione di appartenenza", oltre a creare "possibili effetti emulativi dirompenti e divisivi nell'ambito della compagine militare". Come detto, dal legale arriverà subito un ricorso al Tar, sostenendo che la sospensione contrasti la libertà di manifestare il proprio pensiero.

La scorsa settimana era emerso che la Procura militare avrebbe aperto un'indagine per peculato e truffa che coinvolge il generale e la sua permanenza a Mosca: diversi aspetti non tornerebbero in alcuni rimborsi spese richiesti da Vannacci, tra le altre cose anche per feste e cene che in realtà non sarebbero avvenute. Lunedì è arrivata l'indagine per istigazione all'odio razziale, sulla base di diverse denunce per vari passaggi del libro Il mondo al contrario, a cui ha fatto seguito anche la querela della pallavolista Paola Egonu.

Negli scorsi giorni, la Lega di Matteo Salvini aveva chiarito il suo supporto verso Vannacci, diffondendo una nota dopo la notizia sull'inchiesta per istigazione all'odio: "Indagini che sono medaglie. Vecchi metodi del vecchio sistema. Avanti generale, avanti insieme, avanti Italia!". Ora però è arrivata una sanzione che non ha a che fare con l'ambito giudiziario, ma con quello delle norme disciplinari dell'Esercito. E che fa capo a un alleato di governo della Lega, il ministro della Difesa Crosetto.