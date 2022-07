Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: le Ong chiedono un porto sicuro, più di mille persone a bordo Nell’hotspot di Lampedusa la situazione si fa sempre più drammatica, mentre gli sbarchi di migranti continuano senza sosta. Intanto le navi delle Ong chiedono un porto sicuro: hanno quasi 1.500 naufraghi a bordo.

A cura di Tommaso Coluzzi

La situazione a Lampedusa continua a essere drammatica. Gli sbarchi di migranti si susseguono senza sosta, con le autorità locali impegnate a soccorrere le barche che arrivano dalla Libia e dalla Tunisia. Durante la notte sono arrivate 192 persone, soccorse dalle motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme gialle. Sulla prima lancia libica, partita da Zuwara, c'erano ottantotto migranti: bengalesi, egiziani, siriani, pakistani e marocchini. Tra cui quattro donne e tre bambini. Sulla seconda barca – molto più piccola – c'erano ventuno tunisini; sulla terza, invece, c'erano 83 migranti provenienti da Egitto, Guinea, Benin e Togo, tra cui cinque bambini.

Tutti i migranti sbarcati stanotte sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola, che continua a lavorare in condizioni di estrema difficoltà nonostante la decisione di trasferire una parte degli ospiti. Al momento ci sono 1.793 migranti a fronte di 350 posti disponibili, mentre 600 persone sono state imbarcate a bordo del pattugliatore Diciotti e arriveranno intorno a mezzogiorno a Porto Empedocle. Intanto la Prefettura di Agrigento – per alleggerire ulteriormente la pressione sull'hotspot – ha disposto il trasferimento di altri 150 migranti con la nave Foscari della Marina militare, che verrà effettuato nel pomeriggio.

Nel frattempo restano in mare le navi delle Ong, che hanno salvato centinaia di persone dai naufragi nel Mediterraneo e chiedono di poter sbarcare in un porto sicuro. In tutto hanno 1.421 persone a bordo. Per la Geo Barents di Medici senza frontiere è scattato il nono salvataggio in poche ore, per un totale di 596 migranti sulla nave umanitaria. La Ocean Viking di Sos Mediterranee ha 387 persone a bordo, tra cui 150 minori, mentre in 438 aspettano di sbarcare sulla Sea Watch 3, tra cui 128 minori. "È disumano", scrivono le ong.