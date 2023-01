Migranti, Meloni vede l’Alto commissario Onu per i rifugiati: “Va superato l’approccio ideologico” Bisogna “superare un approccio ideologico che confonde la legittima protezione da assicurare ai rifugiati con le politiche nei confronti dei migranti economici”. E al tempo stesso serve una “gestione europea dei flussi migratori che comprenda interventi strutturali e una collaborazione con i Paesi africani”. Lo ha detto Giorgia Meloni incontrando l’Alto commissario Onu per i rifugiati.

A cura di Annalisa Girardi

Giorgia Meloni ha incontrato l'Alto commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, con cui ha parlato della gestione dei flussi migratori, un tema particolarmente caldo con il centrodestra al governo. La presidente del Consiglio, fa sapere Palazzo Chigi in una nota, ha ribadito il sostegno al lavoro delle Nazioni unite per la protezione dei rifugiati, sottolineando come l'Italia intrattenga una "ottima collaborazione" con l'agenzia Onu per i rifugiati, l'Unhcr, soprattutto in Libia e nel Sahel "nella realizzazione di corridoi umanitari".

Non solo: Meloni avrebbe anche sostenuto davanti a Grandi la "necessità di superare un approccio ideologico che confonde la legittima protezione da assicurare ai rifugiati con le politiche nei confronti dei migranti economici", e ha ribadito come il governo sia impegnato "affinché venga realizzata urgentemente una gestione europea dei flussi migratori che comprenda interventi strutturali e una collaborazione con i Paesi africani".

Da parte sua l'Alto commissario avrebbe invece ringraziato l'Italia per il suo sostegno all'Unhcr, affermando di ritenere allo stesso modo importante assicurare una gestione veramente europea dei flussi migratori, accompagnata da investimenti strategici in Africa. "Sull'Ucraina, sono state condivise riflessioni sulla necessità di trovare al più presto una strada verso la pace per porre fine alle sofferenze della popolazione e procedere alla ricostruzione del Paese", conclude poi la nota di Palazzo Chigi.

Il tema dei flussi migratori sarà al centro del prossimo Consiglio europeo, che si terrà tra il 9 e il 10 febbraio. La presidente del Consiglio ha incontrato ieri il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, e i due hanno toccato anche questo dossier. Meloni avrebbe cioè ribadito che l'Italia non può sostenere da sola i flussi migratori della rotta del Mediterraneo centrale, per poi tornare a chiedere la solidarietà europea. La leader di Fratelli d'Italia con Michel ha spinto per soluzioni strutturali e per la difesa dei confini esterni dell'Ue.