Migranti in difficoltà nello Ionio, a Crotone sbarcano 487 persone nella notte Nella notte tra venerdì e sabato sono sbarcate al porto di Crotone 487 persone migranti, soccorse dalla Guardia costiera. I minorenni erano quaranta. I migranti sono arrivati a bordo di un peschereccio, trainato da un rimorchiatore.

A cura di Luca Pons

Ieri, sono arrivate richieste di soccorso da tre imbarcazioni al largo delle coste italiane che trasportavano circa 1300 persone migranti. Tutte e tre si trovavano nel mar Ionio, una circa 70 miglia a sud di Crotone con a bordo circa 500 persone, mentre le altre due a 100 miglia da Roccella Ionica con 800 persone in tutto, quando i soccorsi sono stati attivati. A causa dell'alto numero di persone e delle pessime condizioni meteo, anche la Marina militare ha partecipato alle operazioni di salvataggio.

A Crotone arrivano i primi 487 migranti, su un peschereccio

Nella notte, poco la mezzanotte, le prime imbarcazioni sono arrivate nel porto di Crotone. Tre motovedette della Guardia costiera hanno scortato un peschereccio, trainato da un rimorchiatore, fino al molo. Si trattava della barca che si trovava a 70 miglia a sud di Crotone. Il peschereccio, in pessime condizioni, stava navigando in un mare forza 6 quando ha lanciato la richiesta di soccorso.

La Guardia costiera ha spiegato perché i migranti non sono arrivati a bordo delle motovedette, ma dello stesso peschereccio su cui erano partiti: "Non è stato possibile effettuare il trasbordo dei migranti sulle unità della Guardia costiera", hanno fatto sapere, "a causa delle condizioni meteomarine avverse". Sarebbe stato troppo pericoloso tentare, a notte fonda e con il mare così agitato, di spostare quasi cinquecento persone da un'imbarcazione all'altra. Così, il peschereccio è giunto "nel porto di Crotone con l'ausilio di un rimorchiatore" e con "le unità della Guardia costiera in assistenza".

In particolare, secondo quanto ricostruito, l'imbarcazione che trasportava i migranti ha navigato autonomamente – anche se sotto scorta – fino a due miglia da Capocolonna, con il mare a forza 4. Vicino a Crotone, però, le condizioni del mare sono peggiorate. "Il mare era agitato ma ci siamo avvicinati all'imbarcazione e l'abbiamo affiancata fino ad arrivare qui al porto", ha detto un marinaio del rimorchiatore all'agenzia Adnkronos. Quando è arrivato in porto, il peschereccio era in condizioni precarie, fortemente inclinato sul lato sinistro.

Nel complesso le persone migranti arrivate a Crotone sono 487. Non ci sono donne, i minorenni sono 40. In tutto sono 370 persone provenienti dal Pakistan, 85 dall'Egitto, e i restanti da Siria e Afghanistan (soprattutto i minorenni). Altri due membri dell'equipaggio del rimorchiatore che ha scortato il peschereccio hanno dichiarato: "Nei loro volti abbiamo visto la paura e il terrore perché hanno dovuto affrontare questa traversata terribile su quello scafo messo malissimo per scappare dalla loro terra". Le operazioni di sbarco sono iniziate attorno all'una di notte e le persone migrati a bordo sono state portate nel centro di accoglienza di Isola di Capo Rizzuto.

Nella notte, molte imbarcazioni – la nave Dattilo e sei diverse motovedette della Guardia costiera, due pattugliatori della Guardia di finanza e una nave della Marina militare – hanno continuato a prestare soccorso agli altri due barconi. Sono state assistite da un aereo della Guardia costiera e da un assetto aereo Frontex.